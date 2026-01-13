عاجل
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب للمتظاهرين في ايران: سيطروا على المؤسسات واحفظوا أسماء القتلة والمعتدين
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
ترامب: المساعدة في الطريق واجعلوا إيران عظيمة مجددا
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
ترامب: أيها الوطنيون الإيرانيون واصلوا الاحتجاج والمساعدة في الطريق
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
13 o
AlJadeedTv
البقاع
1 o
AlJadeedTv
الجنوب
12 o
AlJadeedTv
الشمال
11 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
7 o
AlJadeedTv
كسروان
12 o
AlJadeedTv
متن
12 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نيباهات تشيهره تكشف خوفها المرضي من الموت وتؤكد..كتبت وصيتي منذ سنوات
نيباهات تشيهره تكشف خوفها المرضي من الموت وتؤكد..كتبت وصيتي منذ سنوات
A-
A+

نيباهات تشيهره تكشف خوفها المرضي من الموت وتؤكد..كتبت وصيتي منذ سنوات

فن

2026-01-13 | 07:47
نيباهات تشيهره تكشف خوفها المرضي من الموت وتؤكد..كتبت وصيتي منذ سنوات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نيباهات تشيهره تكشف خوفها المرضي من الموت وتؤكد..كتبت وصيتي منذ سنوات

كشفت الفنانة التركية نيباهات تشيهره عن جانب شخصي حساس من حياتها، متحدثة بصراحة عن معاناتها الطويلة مع الخوف من الموت، ومعلنة أنها قامت بكتابة وصيتها قبل نحو عشرة أعوام، في خطوة وصفتها بالضرورية بعد تجربة إنسانية قاسية.


وجاءت تصريحات تشيهره خلال ظهور تلفزيوني حديث، حيث أشارت إلى أنها شاهدت للمرة الأولى منذ سنوات مشهد وفاة شخصية “حفصة سلطان” التي أدتها في مسلسل حريم السلطان، مؤكدة أنها كانت تتجنب هذا المشهد تحديدًا بسبب فوبيا الموت التي تلازمها منذ فترة طويلة.
وأوضحت النجمة التركية، المعروفة بتاريخ فني حافل وأعمال بارزة من بينها العشق الممنوع، أن خوفها من الموت تجاوز الإطار العاطفي ووصل إلى مرحلة مرضية، لدرجة أنها لم تتمكن من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدتها الراحلة، مشيرة إلى أن هذا الخوف يسيطر عليها دون أن تتمكن من تحديد مصدره أو التحكم به.
وأضافت أن زيارة المقابر أو الاقتراب من أجواء الفقد تثير داخلها حالة من الذعر الشديد، ما جعلها أكثر وعيًا بهشاشة الحياة، وأكثر حرصًا على ترتيب كل ما يخص مستقبلها.
وفي السياق نفسه، كشفت تشيهره، البالغة من العمر 81 عامًا، أن قرار كتابة وصيتها جاء مباشرة بعد وفاة والدتها، معتبرة تلك المرحلة نقطة مفصلية غيّرت نظرتها للحياة والموت معًا. وأكدت أنها رغبت في تنظيم جميع تفاصيلها مسبقًا، حتى لا تترك خلفها أي ارتباك أو خلافات.
وختمت حديثها بالتأكيد على أن كتابة الوصية كانت وسيلتها للشعور بالطمأنينة، ولضمان راحة المحيطين بها، موضحة أنها أرادت أن يعرف كل شخص حقه ومكانه بوضوح، بعيدًا عن أي تعقيدات قد تظهر لاحقًا.

اقرأ ايضا في فن

رسالة حاسمة من عمرو أديب بشأن شيرين عبد الوهاب
08:09

رسالة حاسمة من عمرو أديب بشأن شيرين عبد الوهاب

أكد الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامجه الحكاية على قناة MBC مصر، أن كل ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، سواء عن حالتها الصحية أو ما أُشيع حول اختفائها، لا يستند إلى أي معلومات موثوقة أو مصادر مؤكدة، نافيًا بشكل قاطع صحة الأنباء التي تحدثت عن انتقالها للإقامة في منزل فنانة أخرى أو إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

08:09

رسالة حاسمة من عمرو أديب بشأن شيرين عبد الوهاب

أكد الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامجه الحكاية على قناة MBC مصر، أن كل ما جرى تداوله مؤخرًا بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، سواء عن حالتها الصحية أو ما أُشيع حول اختفائها، لا يستند إلى أي معلومات موثوقة أو مصادر مؤكدة، نافيًا بشكل قاطع صحة الأنباء التي تحدثت عن انتقالها للإقامة في منزل فنانة أخرى أو إصابتها بالتهاب رئوي حاد.

تطورات مقلقة في الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب..نقلت الى سويسرا لتلقي العلاج
08:05

تطورات مقلقة في الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب..نقلت الى سويسرا لتلقي العلاج

كشفت مصادر مقرّبة من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن تراجع واضح في حالتها الصحية خلال الفترة الماضية، إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد، ما استدعى توقفها المؤقت عن أي نشاط فني والتزامها بخطة علاجية صارمة قائمة على الراحة والمتابعة الطبية الدقيقة.

08:05

تطورات مقلقة في الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب..نقلت الى سويسرا لتلقي العلاج

كشفت مصادر مقرّبة من الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن تراجع واضح في حالتها الصحية خلال الفترة الماضية، إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد، ما استدعى توقفها المؤقت عن أي نشاط فني والتزامها بخطة علاجية صارمة قائمة على الراحة والمتابعة الطبية الدقيقة.

ريهام سعيد تتحرك قانونيًا ضد تجاوزات إعلامية وتمسك بالمسار القضائي
07:59

ريهام سعيد تتحرك قانونيًا ضد تجاوزات إعلامية وتمسك بالمسار القضائي

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد شروعها في اتخاذ خطوات قانونية عاجلة عبر مكتب المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، على خلفية ما اعتبرته مخالفات مهنية وأخلاقية جسيمة تمس سمعتها واعتبارها المهني.

07:59

ريهام سعيد تتحرك قانونيًا ضد تجاوزات إعلامية وتمسك بالمسار القضائي

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد شروعها في اتخاذ خطوات قانونية عاجلة عبر مكتب المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض، من خلال تقديم شكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، على خلفية ما اعتبرته مخالفات مهنية وأخلاقية جسيمة تمس سمعتها واعتبارها المهني.

اخترنا لك
رسالة حاسمة من عمرو أديب بشأن شيرين عبد الوهاب
08:09
تطورات مقلقة في الحالة الصحية لـ شيرين عبد الوهاب..نقلت الى سويسرا لتلقي العلاج
08:05
ريهام سعيد تتحرك قانونيًا ضد تجاوزات إعلامية وتمسك بالمسار القضائي
07:59
قرار قضائي جديد بحق احمد عز في قضية النفقة المقدمة من زينة
07:55

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026