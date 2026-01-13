نيباهات تشيهره تكشف خوفها المرضي من الموت وتؤكد..كتبت وصيتي منذ سنوات

كشفت الفنانة نيباهات تشيهره عن جانب شخصي حساس من حياتها، متحدثة بصراحة عن معاناتها الطويلة مع الخوف من الموت، ومعلنة أنها قامت بكتابة وصيتها قبل نحو عشرة أعوام، في خطوة وصفتها بالضرورية بعد تجربة إنسانية قاسية.



وجاءت تصريحات تشيهره خلال ظهور تلفزيوني حديث، حيث أشارت إلى أنها شاهدت للمرة الأولى منذ سنوات وفاة شخصية “حفصة سلطان” التي أدتها في مسلسل حريم السلطان، مؤكدة أنها كانت تتجنب هذا المشهد تحديدًا بسبب فوبيا الموت التي تلازمها طويلة.

وأوضحت ، المعروفة بتاريخ فني حافل وأعمال بارزة من بينها العشق الممنوع، أن خوفها من الموت تجاوز الإطار العاطفي ووصل إلى مرحلة مرضية، لدرجة أنها لم تتمكن من إلقاء نظرة الوداع على والدتها الراحلة، مشيرة إلى أن هذا الخوف يسيطر عليها دون أن تتمكن من تحديد مصدره أو التحكم به.

وأضافت أن زيارة المقابر أو الاقتراب من أجواء الفقد تثير داخلها من الذعر الشديد، ما جعلها أكثر وعيًا بهشاشة الحياة، وأكثر حرصًا على ترتيب كل ما يخص مستقبلها.

وفي السياق نفسه، كشفت تشيهره، البالغة من العمر 81 عامًا، أن قرار كتابة وصيتها جاء مباشرة بعد وفاة والدتها، معتبرة تلك المرحلة نقطة مفصلية غيّرت نظرتها للحياة والموت معًا. وأكدت أنها رغبت في تنظيم جميع تفاصيلها مسبقًا، حتى لا تترك خلفها أي ارتباك أو خلافات.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن كتابة الوصية كانت وسيلتها للشعور بالطمأنينة، ولضمان راحة المحيطين بها، موضحة أنها أرادت أن يعرف كل شخص حقه ومكانه بوضوح، بعيدًا عن أي تعقيدات قد تظهر لاحقًا.