دانييلا رحمة تستعرض حملها في استراليا: تسعة أشهر من احتضانك
دانييلا رحمة تستعرض حملها في استراليا: تسعة أشهر من احتضانك
دانييلا رحمة تستعرض حملها في استراليا: تسعة أشهر من احتضانك

فن

2026-01-14 | 07:17
دانييلا رحمة تستعرض حملها في استراليا: تسعة أشهر من احتضانك
Aljadeed
دانييلا رحمة تستعرض حملها في استراليا: تسعة أشهر من احتضانك

تصدر اسم الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن شاركت جمهورها لقطات جديدة ظهرت فيها في مراحلها الأخيرة من الحمل، ببطن منتفخ وملامح أمومة لافتة، في ظهور وُصف بالأكثر عفوية وهدوءاً منذ إعلان الخبر وعلقت على المنشور بالقول: تسعة أشهر من احتضانك

الصور التي بدت بعيدة عن الاستعراض التقليدي، حملت طابعاً إنسانياً ورومانسيّاً واضحاً، خصوصاً مع الحضور الهادئ والداعم لزوجها ناصيف زيتون، ما أعاد تسليط الضوء على علاقتهما التي يحرص الثنائي على إبقائها خارج الضجيج الإعلامي.
وتفاعل المتابعون بكثافة مع الصور، معتبرين أن دانييلا تدخل مرحلة جديدة في حياتها الشخصية بثقة وراحة، فيما انهالت رسائل التهنئة من نجوم الفن والجمهور، وسط ترقب لمرحلة ما بعد الولادة وكيف ستوازن النجمة بين الأمومة ومسيرتها الفنية، في وقت يواصل فيه ناصيف نشاطه الفني مع الحفاظ على خصوصية عائلتهما التي باتت محل إعجاب واسع.

