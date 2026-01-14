دانييلا رحمة تستعرض حملها في استراليا: تسعة أشهر من احتضانك

الصور التي بدت بعيدة عن الاستعراض التقليدي، حملت طابعاً إنسانياً ورومانسيّاً واضحاً، خصوصاً مع الحضور الهادئ والداعم لزوجها ، ما أعاد تسليط الضوء على علاقتهما التي يحرص على إبقائها خارج الضجيج الإعلامي.وتفاعل المتابعون بكثافة مع الصور، معتبرين أن دانييلا تدخل مرحلة في حياتها الشخصية بثقة وراحة، فيما انهالت رسائل التهنئة من نجوم الفن والجمهور، وسط ترقب لمرحلة ما بعد الولادة وكيف ستوازن بين الأمومة ومسيرتها الفنية، في وقت يواصل فيه نشاطه الفني مع الحفاظ على خصوصية عائلتهما التي باتت محل إعجاب واسع.