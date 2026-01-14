الأخبار
نادين خوري بحديث مؤثر عن وفاة شقيقها وعن طفولتها: عشت بمدرسة ظالمة والمرحلة اللي فيها لعب بكرهها
نادين خوري بحديث مؤثر عن وفاة شقيقها وعن طفولتها: عشت بمدرسة ظالمة والمرحلة اللي فيها لعب بكرهها
نادين خوري بحديث مؤثر عن وفاة شقيقها وعن طفولتها: عشت بمدرسة ظالمة والمرحلة اللي فيها لعب بكرهها

فن

2026-01-14 | 06:43
نادين خوري بحديث مؤثر عن وفاة شقيقها وعن طفولتها: عشت بمدرسة ظالمة والمرحلة اللي فيها لعب بكرهها
نادين خوري بحديث مؤثر عن وفاة شقيقها وعن طفولتها: عشت بمدرسة ظالمة والمرحلة اللي فيها لعب بكرهها

حلت الممثلة السورية نادين خوري ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج Neshan x الذي يعرض على شاشة الجديد، في حلقة اتسمت بالجرأة والصراحة.

في بداية الحلقة تحدثت نادين بتأثر عن وفاة والدها ووالدتها و4 من اشقائها، حيث قالت " انا هلأ غير الأول وبقول لتكن مشيئتك". 
 
وكشفت خوري في الحلقة اسرارا مفاجئة عن طـ ـفولتها قائلة " عشت بمدرسة ظالمة والمرحلة اللي فيها لعب بكرهها".وكان واضحا تأثر خوري بوفاة شقيقها، حيث استذكرت لحظة وفاته قائلة " كنت رح افقد عقلي وترجيت الرب انه ياخد روحي مش روحه". 
 
فيما اكدت خلال الحلقة عن تواصلها مع ارواح من رحلوا، مفاجئة نيشان بالقول " روح خيي المتوفي هلأ موجودة معنا بالحلقة".وفيما خص الوسط الفني، فأشادت خوري بالكثير من النجوم السوريين بينهم تيم حسن وامل عرفة وكاريس بشار وسلافة معمار وسلاف فواخرجي.
 
اما لبنانيا، فأيضا اشادت بعدد من النجمات مؤكدة ": باميلا الكيك وزينة مكي و ساشا دحدوح تنافسن نادين نسيب نجيم". وكذلك تحدثت خوري عن كواليس لقاء نجوم سوريا بالمستشار تركي ال الشيخ في السعودية واشادت بحفل جوي اووردز.
وقد شهدت الحلقة مواجهة مؤثرة وقوية بين خوري والمـ ـوت، حيث كان لافتا تصالحها مع الفكرة على طريقتها الخاصة. 

ويل سميث يطالب شاروخان بدور تمثيلي في فيلم هندي
10:11

ويل سميث يطالب شاروخان بدور تمثيلي في فيلم هندي

أعرب النجم العالمي ويل سميث، مجددًا، عن حبه العميق لبوليوود، وتحدث عن مساعيه لبناء علاقات إبداعية مع أبرز نجوم السينما الهندية، فضلا عن محاولات سابقة للمشاركة في أفلام هندية لكنها لم تكلل بالنجاح.

أحمد فهمي يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب: مش هتتكرر
أحمد فهمي يوجه رسالة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب: مش هتتكرر

وجّه الفنان المصري أحمد فهمي رسالة مؤثرة لمواطنته شيرين عبد الوهاب، في ظل المحنة الصحية التي تمر بها هذه الفترة، شدد خلالها على كونها حالة لن تتكرر في تاريخ الفن مرة أخرى، متمنيًا لها السلامةـ وأن تعود لـ"تكسر الدنيا".

شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف لاول مرة تفاصيل نقلها بسيارة اسعاف
شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف لاول مرة تفاصيل نقلها بسيارة اسعاف

أكد محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب أن معظم ما يُتداول عن حالتها الصحية والنفسية غير صحيح، موضحًا أن نحو 90% من الأخبار المتداولة مغلوطة، وأن هناك من يستغل اسمها لتحقيق مشاهدات أو مكاسب، وقال عبر حسابه على فيسبوك: «أقسم بالله العظيم 90% من الأخبار مغلوطة، واللي بيتاجروا باسم شيرين في البرامج والمداخلات، محدش وقف وساعد بجد غير اتنين بس: أحمد سعد وزينة، ومحمود الليثي كان موجود معاها كل يوم»،

