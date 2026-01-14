نادين خوري بحديث مؤثر عن وفاة شقيقها وعن طفولتها: عشت بمدرسة ظالمة والمرحلة اللي فيها لعب بكرهها

في بداية الحلقة تحدثت نادين بتأثر عن وفاة والدها ووالدتها و4 من اشقائها، حيث قالت " انا هلأ غير الأول وبقول لتكن مشيئتك".

وكشفت في الحلقة اسرارا مفاجئة عن طـ ـفولتها قائلة " عشت بمدرسة ظالمة والمرحلة اللي فيها لعب بكرهها". وكان واضحا تأثر خوري بوفاة شقيقها، حيث استذكرت لحظة وفاته قائلة " كنت رح افقد عقلي وترجيت الرب انه ياخد روحي مش روحه".

. فيما اكدت خلال الحلقة عن تواصلها مع ارواح من رحلوا، مفاجئة نيشان بالقول " روح خيي المتوفي هلأ موجودة معنا بالحلقة". وفيما خص الوسط الفني، فأشادت خوري بالكثير من النجوم السوريين بينهم وامل عرفة وكاريس بشار وسلافة معمار وسلاف فواخرجي.

اما لبنانيا، فأيضا اشادت بعدد من النجمات مؤكدة ": باميلا الكيك وزينة مكي و ساشا دحدوح تنافسن ". وكذلك تحدثت خوري عن كواليس لقاء نجوم بالمستشار ال الشيخ في واشادت بحفل جوي اووردز.

وقد شهدت الحلقة مواجهة مؤثرة وقوية بين خوري والمـ ـوت، حيث كان لافتا تصالحها مع الفكرة على طريقتها الخاصة.