شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف لاول مرة تفاصيل نقلها بسيارة اسعاف

كما كشف حقيقة واقعة نقلها بسيارة إسعاف التي أُثير حولها جدل واسع، مؤكدًا أن القصة ضُخّمت بشكل مبالغ فيه، وشرح أن زينة زارت شيرين ذات يوم وشعرت بتعب فاقترحت الاطمئنان في مستشفى قريب، وهناك طلب الأطباء إجراء منظار وأُعطيت بنجًا، وبعدها لم تتمكن من ركوب السيارة، فتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المنزل، مؤكدًا أن هذا هو كامل ما حدث دون أي تفاصيل إضافية.وأضاف أن تدخل العائلة منذ عام 2022 من أجل علاج شيرين واجه حملات تشويه واتهامات بالاستيلاء على أموالها، وهو ما أثر بالسلب على حالتها النفسية ومسار علاجها، مؤكدًا أن الأشخاص المتواجدين حاليًا حولها هم «ناس عشرة عمر وستر وغطا»، ولا تربطهم أي مصالح شخصية.