4 آب "الحقيقة الضائعة"
شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف لاول مرة تفاصيل نقلها بسيارة اسعاف
شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف لاول مرة تفاصيل نقلها بسيارة اسعاف
شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف لاول مرة تفاصيل نقلها بسيارة اسعاف

2026-01-14 | 07:24
شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف لاول مرة تفاصيل نقلها بسيارة اسعاف
شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف لاول مرة تفاصيل نقلها بسيارة اسعاف

أكد محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب أن معظم ما يُتداول عن حالتها الصحية والنفسية غير صحيح، موضحًا أن نحو 90% من الأخبار المتداولة مغلوطة، وأن هناك من يستغل اسمها لتحقيق مشاهدات أو مكاسب، وقال عبر حسابه على فيسبوك: «أقسم بالله العظيم 90% من الأخبار مغلوطة، واللي بيتاجروا باسم شيرين في البرامج والمداخلات، محدش وقف وساعد بجد غير اتنين بس: أحمد سعد وزينة، ومحمود الليثي كان موجود معاها كل يوم»،

كما كشف حقيقة واقعة نقلها بسيارة إسعاف التي أُثير حولها جدل واسع، مؤكدًا أن القصة ضُخّمت بشكل مبالغ فيه، وشرح أن زينة زارت شيرين ذات يوم وشعرت الأخيرة بتعب فاقترحت الاطمئنان في مستشفى قريب، وهناك طلب الأطباء إجراء منظار وأُعطيت بنجًا، وبعدها لم تتمكن من ركوب السيارة، فتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المنزل، مؤكدًا أن هذا هو كامل ما حدث دون أي تفاصيل إضافية.
وأضاف أن تدخل العائلة منذ عام 2022 من أجل علاج شيرين واجه حملات تشويه واتهامات بالاستيلاء على أموالها، وهو ما أثر بالسلب على حالتها النفسية ومسار علاجها، مؤكدًا أن الأشخاص المتواجدين حاليًا حولها هم «ناس عشرة عمر وستر وغطا»، ولا تربطهم أي مصالح شخصية.
 

