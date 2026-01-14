ويل سميث يطالب شاروخان بدور تمثيلي في فيلم هندي

وجّه الفنان المصري أحمد فهمي رسالة مؤثرة لمواطنته شيرين عبد الوهاب، في ظل المحنة الصحية التي تمر بها هذه الفترة، شدد خلالها على كونها حالة لن تتكرر في تاريخ الفن مرة أخرى، متمنيًا لها السلامةـ وأن تعود لـ"تكسر الدنيا".
أكد محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب أن معظم ما يُتداول عن حالتها الصحية والنفسية غير صحيح، موضحًا أن نحو 90% من الأخبار المتداولة مغلوطة، وأن هناك من يستغل اسمها لتحقيق مشاهدات أو مكاسب، وقال عبر حسابه على فيسبوك: «أقسم بالله العظيم 90% من الأخبار مغلوطة، واللي بيتاجروا باسم شيرين في البرامج والمداخلات، محدش وقف وساعد بجد غير اتنين بس: أحمد سعد وزينة، ومحمود الليثي كان موجود معاها كل يوم»،
فاجأت النجمة نانسي عجرم متابعيها على "إنستغرام" بمنشور يتضمن تفاصيل عطلتها مع عائلتها في مدينة دبي، ويوثق اللحظات الخاصة والاستثنائية التي تجمعها بزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وبناتهما الثلاث، ميلا وإيلا وليا.