ويل سميث يطالب شاروخان بدور تمثيلي في فيلم هندي

أكد محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب أن معظم ما يُتداول عن حالتها الصحية والنفسية غير صحيح، موضحًا أن نحو 90% من الأخبار المتداولة مغلوطة، وأن هناك من يستغل اسمها لتحقيق مشاهدات أو مكاسب، وقال عبر حسابه على فيسبوك: «أقسم بالله العظيم 90% من الأخبار مغلوطة، واللي بيتاجروا باسم شيرين في البرامج والمداخلات، محدش وقف وساعد بجد غير اتنين بس: أحمد سعد وزينة، ومحمود الليثي كان موجود معاها كل يوم»،

