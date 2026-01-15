الأخبار
اليسا ترفض فكرة الزواج وتعلنها: عندي عقدة
اليسا ترفض فكرة الزواج وتعلنها: عندي عقدة
اليسا ترفض فكرة الزواج وتعلنها: عندي عقدة

فن

2026-01-15 | 03:32
اليسا ترفض فكرة الزواج وتعلنها: عندي عقدة
اليسا ترفض فكرة الزواج وتعلنها: عندي عقدة

تصدّر موضوع زواج الفنانة اللبنانية إليسا منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحات صريحة ومباشرة أدلت بها وأثارت نقاشًا واسعًا بين المتابعين.

إذ أكدت إليسا رفضها لفكرة الزواج في المرحلة الحالية من حياتها، موضحة أنها لا تهاجم مؤسسة الزواج بحد ذاتها، لكنها لم تعد ترى فيه أولوية أو ضرورة شخصية. واعتبرت أن راحة البال والاستقرار النفسي باتا بالنسبة لها أهم من أي التزام اجتماعي تقليدي، مشيرة إلى أنها أصبحت أكثر واقعية وأقل اندفاعًا في خياراتها العاطفية، بعد تجارب حياتية ومهنية شكّلت وعيها ونظرتها للعلاقات.
كما كشفت إليسا جانبًا شخصيًا من دوافعها الداخلية، إذ تحدثت بصراحة عن “عقدة” ترافقها في مسيرتها المهنية، قائلة: “عندي عقدة إني أكون نمبر 2… أنا دايمًا بدي كون نمبر وان”، في إشارة إلى سعيها الدائم للصدارة وعدم الاكتفاء بالمراكز الثانوية، سواء فنيًا أو جماهيريًا.

سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة ذكرى وفاة زوجها
سيلين ديون توجه رسالة مؤثرة ذكرى وفاة زوجها

أحيت النجمة العالمية سيلين ديون الذكرى العاشرة لوفاة زوجها الراحل رينيه أنجيلي، مدير أعمالها السابق، بنشر تحية مؤثرة ومليئة بالعاطفة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مؤكدة أن ذكراه تبقى حية في حياتها وحياة أولادهما الثلاثة.

وفاة الفنان الليبي محمد الطاهر بعد عارض صحي مفاجئ
وفاة الفنان الليبي محمد الطاهر بعد عارض صحي مفاجئ

فُجع الوسط الفني الليبي بوفاة الفنان محمد الطاهر إثر أزمة صحية طارئة نُقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية. الخبر أشعل موجة حزن واسعة، حيث نعاه عدد من الفنانين والمثقفين الليبيين، وكان من بينهم الشاعر فوزي المصباحي الذي استعاد محطات من مسيرته، مؤكداً مكانته وتأثيره في المشهد الفني.

عبدالله الرويشد يطمئن الجمهور على صحته في أحدث ظهور له
عبدالله الرويشد يطمئن الجمهور على صحته في أحدث ظهور له

تصدّر اسم الفنان الكويتي عبدالله الرويشد منصّات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول تطورات صحية مطمئنة أكدت تماثله للشفاء وظهوره بحالة جيدة، ما أعاد الطمأنينة إلى جمهوره ومحبيه.

