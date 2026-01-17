شقيق شيرين عبد الوهاب بأقوى هجوم على بسمة وهبة: متعمليش فيها بتحبيها أوي

تصاعد الجدل خلال الساعات الماضية بعد هجوم شنّه عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الإعلامية بسمة ، متهمًا إياها بتعمد الإساءة لشقيقته عبر استضافة طليقها في الماضي عبر برنامجها “العرافة” .



ونشر ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي :"الأستاذة بسمة .. ياريت حضرتك متعمليش بتحبيها أوي كده ده أنتي جيبتي طليقها مخصوص في عشان تقطعوا فيها ولما البرنامج أتوقف كنتي بتطلعي لايف من إنستجرام وتتصلي بيه و برضوا تقطعوا فيها.

وأضاف محمد عبد الوهاب:"مش عيب على إعلامية كبيرة ومخضرمة زي حضرتك لما واحد زي ده يقولك أنا عالیت سعر شیرین بره مصر وأنتي تعديها عادي وهو أبعد حفلة عملها في بورتو المنيا يعني شيرين اللي وقفت علي أكبر مسارح قرطاج وجرش وهلا فبراير وليالي دبي وسوق واقف واوبرا عمان ولفت معظم وأمريكا قبل ما تشوف وشه اصلاً كان من باب المهنية تسأليه سؤال واحد جبت الخبرة دي منين عشان واحد زيك يعلي سعر أكبر مطربة في الوطن العربي يا أستاذة ده مرکبش طيارة غير مع شيرين عيب والله".