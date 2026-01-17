شقيق شيرين عبد الوهاب بأقوى هجوم على بسمة وهبة: متعمليش فيها بتحبيها أوي

ونشر محمد عبد الوهاب
، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
:"الأستاذة بسمة وهبة
.. ياريت حضرتك متعمليش بتحبيها أوي كده ده أنتي جيبتي طليقها مخصوص في رمضان
عشان تقطعوا فيها ولما البرنامج أتوقف كنتي بتطلعي لايف من إنستجرام وتتصلي بيه و برضوا تقطعوا فيها.
وأضاف محمد عبد الوهاب:"مش عيب على إعلامية كبيرة ومخضرمة زي حضرتك لما واحد زي ده يقولك أنا عالیت سعر شیرین بره مصر وأنتي تعديها عادي وهو أبعد حفلة عملها في بورتو المنيا يعني شيرين اللي وقفت علي أكبر مسارح الوطن العربي
قرطاج وجرش وهلا فبراير وليالي دبي وسوق واقف واوبرا عمان ولفت معظم أوروبا
وأمريكا قبل ما تشوف وشه اصلاً كان من باب المهنية تسأليه سؤال واحد جبت الخبرة دي منين عشان واحد زيك يعلي سعر أكبر مطربة في الوطن العربي يا أستاذة ده مرکبش طيارة غير مع شيرين عيب والله".