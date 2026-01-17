الأخبار
ويجز يكشف لأول مرة عن ملامح عروسه وتفاعل لافت من نجوم الفن
ويجز يكشف لأول مرة عن ملامح عروسه وتفاعل لافت من نجوم الفن
ويجز يكشف لأول مرة عن ملامح عروسه وتفاعل لافت من نجوم الفن

فن

2026-01-17 | 05:16
ويجز يكشف لأول مرة عن ملامح عروسه وتفاعل لافت من نجوم الفن
ويجز يكشف لأول مرة عن ملامح عروسه وتفاعل لافت من نجوم الفن

فاجأ مغني الراب المصري ويجز جمهوره بنشر أول صورة تجمعه بزوجته نور العزاوي، بعد فترة من إعلانه الزواج من دون الكشف عن هوية العروس أو تفاصيل الحفل، ما أشعل موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل.

ونشر ويجز الصورة عبر حسابه على إنستغرام، حيث ظهر مع عروسه بالزي التقليدي، مكتفيًا بتعليق مقتضب عبّر فيه عن ارتباطه بمن وصفها بـ“حب حياته”، الأمر الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من المتابعين.
وتوالت التهاني من نجوم الفن، أبرزهم أنغام ومنى زكي وحمادة هلال، إضافة إلى هند صبري ورحمة رياض ومايان السيد، الذين عبّروا عن فرحتهم وقدموا التبريكات للعروسين.
الصورة أنهت حالة الغموض التي أحاطت بزواج ويجز، وفتحت باب التفاعل مجددًا مع واحد من أكثر الأسماء تأثيرًا على الساحة الموسيقية العربية في السنوات الأخيرة.

المؤثر السعودي عبدالله الودعاني يرزق بمولوده الأول من زوجته التي تصغره بـ 9 سنوات
08:09

المؤثر السعودي عبدالله الودعاني يرزق بمولوده الأول من زوجته التي تصغره بـ 9 سنوات

رزق صانع المحتوى والإعلامي عبدالله الودعاني بمولوده الأول من زوجته أريج، في حدث عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

08:09

المؤثر السعودي عبدالله الودعاني يرزق بمولوده الأول من زوجته التي تصغره بـ 9 سنوات

رزق صانع المحتوى والإعلامي عبدالله الودعاني بمولوده الأول من زوجته أريج، في حدث عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيلي إيليش تدعم حبيبها نات وولف وتؤكد الشراكة العاطفية والفنية
07:08

بيلي إيليش تدعم حبيبها نات وولف وتؤكد الشراكة العاطفية والفنية

لفتت النجمة العالمية بيلي إيليش الأنظار بدعمها العلني لحبيبها نات وولف، بالتزامن مع صدور ألبومه الموسيقي الجديد المشترك مع شقيقه أليكس وولف في 16 يناير، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الطرفين وحضور بيلي المؤثر في مسيرته الفنية.

07:08

بيلي إيليش تدعم حبيبها نات وولف وتؤكد الشراكة العاطفية والفنية

لفتت النجمة العالمية بيلي إيليش الأنظار بدعمها العلني لحبيبها نات وولف، بالتزامن مع صدور ألبومه الموسيقي الجديد المشترك مع شقيقه أليكس وولف في 16 يناير، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الطرفين وحضور بيلي المؤثر في مسيرته الفنية.

ياسمين رضا بدعاء مؤثر من أمام الكعبة: اللهم أبعد شر الإنس عن شيرين عبد الوهاب
06:27

ياسمين رضا بدعاء مؤثر من أمام الكعبة: اللهم أبعد شر الإنس عن شيرين عبد الوهاب

نشرت ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة ظهرت فيها وهي تمسك بيدها ورقة مكتوباً فيها دعاءً للفنانة شيرين عبد الوهاب من أمام الكعبة المشرفة، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، داعية الله أن يصلح حالها ويمنّ عليها بالصحة والعافية.

06:27

ياسمين رضا بدعاء مؤثر من أمام الكعبة: اللهم أبعد شر الإنس عن شيرين عبد الوهاب

نشرت ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة ظهرت فيها وهي تمسك بيدها ورقة مكتوباً فيها دعاءً للفنانة شيرين عبد الوهاب من أمام الكعبة المشرفة، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، داعية الله أن يصلح حالها ويمنّ عليها بالصحة والعافية.

المؤثر السعودي عبدالله الودعاني يرزق بمولوده الأول من زوجته التي تصغره بـ 9 سنوات
08:09
بيلي إيليش تدعم حبيبها نات وولف وتؤكد الشراكة العاطفية والفنية
07:08
ياسمين رضا بدعاء مؤثر من أمام الكعبة: اللهم أبعد شر الإنس عن شيرين عبد الوهاب
06:27
شقيق شيرين عبد الوهاب بأقوى هجوم على بسمة وهبة: متعمليش فيها بتحبيها أوي
04:59

