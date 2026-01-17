ويجز يكشف لأول مرة عن ملامح عروسه وتفاعل لافت من نجوم الفن

View this post on Instagram
A post shared by W E G Z | ويجز (@wegzofficial)
رزق صانع المحتوى والإعلامي عبدالله الودعاني بمولوده الأول من زوجته أريج، في حدث عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
لفتت النجمة العالمية بيلي إيليش الأنظار بدعمها العلني لحبيبها نات وولف، بالتزامن مع صدور ألبومه الموسيقي الجديد المشترك مع شقيقه أليكس وولف في 16 يناير، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الطرفين وحضور بيلي المؤثر في مسيرته الفنية.
نشرت ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة ظهرت فيها وهي تمسك بيدها ورقة مكتوباً فيها دعاءً للفنانة شيرين عبد الوهاب من أمام الكعبة المشرفة، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، داعية الله أن يصلح حالها ويمنّ عليها بالصحة والعافية.