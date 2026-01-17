ويجز يكشف لأول مرة عن ملامح عروسه وتفاعل لافت من نجوم الفن

فاجأ مغني الراب المصري ويجز جمهوره بنشر أول صورة تجمعه بزوجته نور العزاوي، بعد فترة من إعلانه الزواج من دون هوية العروس أو تفاصيل الحفل، ما أشعل موجة تفاعل على مواقع التواصل.



ونشر ويجز الصورة عبر حسابه على ، حيث ظهر مع عروسه بالزي التقليدي، مكتفيًا بتعليق مقتضب عبّر فيه عن ارتباطه بمن وصفها بـ“حب حياته”، الأمر الذي لاقى اهتمامًا كبيرًا من المتابعين.

وتوالت التهاني من نجوم الفن، أبرزهم أنغام ومنى زكي وحمادة ، إضافة إلى هند صبري ورحمة ومايان السيد، الذين عبّروا عن فرحتهم وقدموا التبريكات للعروسين.

الصورة أنهت الغموض التي أحاطت بزواج ويجز، وفتحت باب التفاعل مجددًا مع واحد من أكثر الأسماء تأثيرًا على الساحة الموسيقية في السنوات .