ياسمين رضا بدعاء مؤثر من أمام الكعبة: اللهم أبعد شر الإنس عن شيرين عبد الوهاب

رزق صانع المحتوى والإعلامي عبدالله الودعاني بمولوده الأول من زوجته أريج، في حدث عائلي لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
لفتت النجمة العالمية بيلي إيليش الأنظار بدعمها العلني لحبيبها نات وولف، بالتزامن مع صدور ألبومه الموسيقي الجديد المشترك مع شقيقه أليكس وولف في 16 يناير، في خطوة عكست متانة العلاقة بين الطرفين وحضور بيلي المؤثر في مسيرته الفنية.
فاجأ مغني الراب المصري ويجز جمهوره بنشر أول صورة تجمعه بزوجته نور العزاوي، بعد فترة من إعلانه الزواج من دون الكشف عن هوية العروس أو تفاصيل الحفل، ما أشعل موجة تفاعل واسعة على مواقع التواصل.