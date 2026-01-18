تكريم الراحلين في Joy Awards 2026 بصوت عبير نعمة

في لحظة إنسانية مليئة بالمشاعر، خطفت الفنانة عبير نعمة الأنظار خلال حفل "جوي أووردز" 2026، بعدما قدمت أغنية خاصة ومؤثرة لتكريم رموز الفن والإعلام الذين رحلوا عن عالمنا.

وبصوتها الدافئ وإحساسها العالي، نجحت عبير في لمس قلوب الحضور والمشاهدين، مؤكدة من خلال أدائها الصادق أن المبدعين لا يغيبون أبداً عن الذاكرة وأن الفن الحقيقي يحفظ أسماء أصحابه مهما طال الزمن.

فقرة عبير نعمة كانت من أكثر لحظات الحفل تأثيراً، حيث امتزجت فيها مشاعر الفخر بالحزن، بينما كانت الشاشات تعرض صوراً وأسماءً لنخبة من الراحلين الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الفن .

وقد شمل التكريم أسماء غالية على قلوب الجمهور مثل سميحة أيوب، لطفي لبيب، المنيع، ونعيم عيسى، بالإضافة إلى الإعلامية يمنى شري وعبد مطاع ومحمد الشوبي وفخري عودة وسليمان عيد وأحمد العبيدي.

كما تضمن المشهد تكريم أسماء مميزة أخرى مثل فدوى محسن وهدى العجيمي وصبحي عطري وتيمور تيمور وسامح ، إلى جانب مدني نعمون والفاضل الجزيري وإياد الطائي وحمد المزيني.