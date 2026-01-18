الأخبار
تكريم الراحلين في Joy Awards 2026 بصوت عبير نعمة
تكريم الراحلين في Joy Awards 2026 بصوت عبير نعمة
تكريم الراحلين في Joy Awards 2026 بصوت عبير نعمة

فن

2026-01-18 | 03:27
تكريم الراحلين في Joy Awards 2026 بصوت عبير نعمة
تكريم الراحلين في Joy Awards 2026 بصوت عبير نعمة

في لحظة إنسانية مليئة بالمشاعر، خطفت الفنانة عبير نعمة الأنظار خلال حفل "جوي أووردز" 2026، بعدما قدمت أغنية خاصة ومؤثرة لتكريم رموز الفن والإعلام الذين رحلوا عن عالمنا.

وبصوتها الدافئ وإحساسها العالي، نجحت عبير في لمس قلوب الحضور والمشاهدين، مؤكدة من خلال أدائها الصادق أن المبدعين لا يغيبون أبداً عن الذاكرة وأن الفن الحقيقي يحفظ أسماء أصحابه مهما طال الزمن. 
فقرة عبير نعمة كانت من أكثر لحظات الحفل تأثيراً، حيث امتزجت فيها مشاعر الفخر بالحزن، بينما كانت الشاشات تعرض صوراً وأسماءً لنخبة من الراحلين الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الفن العربي.
 
وقد شمل التكريم أسماء غالية على قلوب الجمهور مثل سميحة أيوب، لطفي لبيب، محمد المنيع، ونعيم عيسى، بالإضافة إلى الإعلامية يمنى شري وعبد القادر مطاع ومحمد الشوبي وفخري عودة وسليمان عيد وأحمد العبيدي.
كما تضمن المشهد تكريم أسماء مميزة أخرى مثل فدوى محسن وهدى العجيمي وصبحي عطري وتيمور تيمور وسامح عبد العزيز، إلى جانب مدني نعمون والفاضل الجزيري وإياد الطائي وحمد المزيني.
 
وقد تفاعل الجمهور في القاعة بشكل كبير مع كل صورة ظهرت على الشاشة، وسط تصفيق حار يعكس حجم المحبة والتقدير لهؤلاء النجوم الذين صنعوا بجهدهم وتاريخهم ذكريات لا تُنسى في قلوب الملايين. 

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
06:04

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا

تصدّر خلال الساعات الماضية ​خبر انجاب الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لطفلها الأول "الياس"، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

06:04

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا

تصدّر خلال الساعات الماضية ​خبر انجاب الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لطفلها الأول "الياس"، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
04:48

وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري محمود بشير عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد تدهور كبير في حالته الصحية، عقب مسيرة فنية طويلة وحافلة شارك خلالها في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية التي رسخت اسمه كأحد الوجوه المميزة في الساحة الفنية المصرية.

04:48

وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري محمود بشير عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد تدهور كبير في حالته الصحية، عقب مسيرة فنية طويلة وحافلة شارك خلالها في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية التي رسخت اسمه كأحد الوجوه المميزة في الساحة الفنية المصرية.

الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل " Joy Awards 2026"
04:11

الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل " Joy Awards 2026"

شهد حفل "جوي أووردز" (Joy Awards) 2026 لحظة استثنائية وتاريخية أعادت للجمهور ذكريات ذهبية ارتبطت بالدراما السورية لعقود طويلة، حيث تصدرت الفقرة السورية "التريند" على منصات التواصل الاجتماعي فور عرضها.

04:11

الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل " Joy Awards 2026"

شهد حفل "جوي أووردز" (Joy Awards) 2026 لحظة استثنائية وتاريخية أعادت للجمهور ذكريات ذهبية ارتبطت بالدراما السورية لعقود طويلة، حيث تصدرت الفقرة السورية "التريند" على منصات التواصل الاجتماعي فور عرضها.

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
06:04
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
04:48
الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل " Joy Awards 2026"
04:11
محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا
03:52

