تكريم الراحلين في Joy Awards 2026 بصوت عبير نعمة

وبصوتها الدافئ وإحساسها العالي، نجحت عبير في لمس قلوب الحضور والمشاهدين، مؤكدة من خلال أدائها الصادق أن المبدعين لا يغيبون أبداً عن الذاكرة وأن الفن الحقيقي يحفظ أسماء أصحابه مهما طال الزمن.
فقرة عبير نعمة كانت من أكثر لحظات الحفل تأثيراً، حيث امتزجت فيها مشاعر الفخر بالحزن، بينما كانت الشاشات تعرض صوراً وأسماءً لنخبة من الراحلين الذين تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الفن العربي
.
وقد شمل التكريم أسماء غالية على قلوب الجمهور مثل سميحة أيوب، لطفي لبيب، محمد
المنيع، ونعيم عيسى، بالإضافة إلى الإعلامية يمنى شري وعبد القادر
مطاع ومحمد الشوبي وفخري عودة وسليمان عيد وأحمد العبيدي.
كما تضمن المشهد تكريم أسماء مميزة أخرى مثل فدوى محسن وهدى العجيمي وصبحي عطري وتيمور تيمور وسامح عبد العزيز
، إلى جانب مدني نعمون والفاضل الجزيري وإياد الطائي وحمد المزيني.
وقد تفاعل الجمهور في القاعة بشكل كبير مع كل صورة ظهرت على الشاشة، وسط تصفيق حار يعكس حجم المحبة والتقدير لهؤلاء النجوم الذين صنعوا بجهدهم وتاريخهم ذكريات لا تُنسى في قلوب الملايين.