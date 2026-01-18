الأخبار
محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا
محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا
محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا

فن

2026-01-18 | 03:52
محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا
محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا

كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس استبعاده المفاجئ من الغناء في حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمدينة الرباط، معبراً عن استيائه من طريقة التعامل معه، خاصة وأنه شارك في الألبوم الرسمي للبطولة وسجل الأغنية الخاصة بالحدث.

أوضح رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" أنه بذل مجهوداً كبيراً، حيث سجل الأغنية وسافر إلى مراكش لتصويرها، ليتم إبلاغه لاحقاً بتأجيل مشاركته من حفل الافتتاح إلى الختام.
 
وأشار إلى أن السبب الذي نُقل له في البداية كان وجود تعليقات تتساءل عن سبب غناء فنان مصري في افتتاح بطولة تقام بالمغرب، رغم أنها بطولة قارية تشمل الجميع. 
أما الصدمة الأكبر، فكانت قبل حفل الختام بيوم واحد فقط، حيث تم إبلاغه بالاستبعاد النهائي. وأوضح رمضان أن أحد المسؤولين أرسل له فيديو للإعلامي عمرو أديب يتحدث فيه عن أزمة لا علاقة لها بالفن، وعلق رمضان مستغرباً: "أنا مالي بالكلام ده؟ وإيه علاقة الفن بالموضوع؟"، واصفاً ما حدث بأنه تصرف فردي مسيء وتسبب في حزنه. 
 


كما أبدى رمضان عتبه الشديد على الجهات المنظمة التي لم تكلف نفسها بتقديم أي اعتذار له بعد أن فرّغ نفسه وسجل الأغنية وصورها، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذا الموقف لا يؤثر على مشاعره تجاه المغرب، قائلاً: "أنا بحب المغرب وبحترمها وبقدرها جداً"

