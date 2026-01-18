محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا

كشف الفنان عن كواليس استبعاده المفاجئ من الغناء في حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمدينة ، معبراً عن استيائه من طريقة التعامل معه، خاصة وأنه شارك في الألبوم الرسمي للبطولة وسجل الأغنية الخاصة بالحدث.

أوضح عبر حسابه على " " أنه بذل مجهوداً كبيراً، حيث سجل الأغنية وسافر إلى مراكش لتصويرها، ليتم إبلاغه لاحقاً بتأجيل مشاركته من حفل الافتتاح إلى الختام.

وأشار إلى أن السبب الذي نُقل له في البداية كان وجود تعليقات تتساءل عن سبب غناء فنان في افتتاح بطولة تقام بالمغرب، رغم أنها بطولة قارية تشمل الجميع.

أما الصدمة الأكبر، فكانت قبل حفل الختام بيوم واحد فقط، حيث تم إبلاغه بالاستبعاد النهائي. وأوضح رمضان أن أحد المسؤولين أرسل له فيديو للإعلامي يتحدث فيه عن أزمة لا علاقة لها بالفن، وعلق رمضان مستغرباً: "أنا بالكلام ده؟ وإيه علاقة الفن بالموضوع؟"، واصفاً ما حدث بأنه تصرف فردي مسيء وتسبب في حزنه.