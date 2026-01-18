الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل &quot; Joy Awards 2026&quot;
الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل " Joy Awards 2026"
A-
A+

الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل " Joy Awards 2026"

فن

2026-01-18 | 04:11
الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل " Joy Awards 2026"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الدراما السورية تسرق الأضواء في ختام مبهر خلال حفل " Joy Awards 2026"

شهد حفل "جوي أووردز" (Joy Awards) 2026 لحظة استثنائية وتاريخية أعادت للجمهور ذكريات ذهبية ارتبطت بالدراما السورية لعقود طويلة، حيث تصدرت الفقرة السورية "التريند" على منصات التواصل الاجتماعي فور عرضها.

جاءت هذه الفقرة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم الفن السوري، من خلال إحياء كلاسيكيات المسلسلات التي تركت بصمة في كل بيت عربي، بأسلوب استعراضي مبتكر مزج بين الأداء المسرحي الحديث والبصمة الدرامية الأصلية.
واستعرضت الفقرة مشاهد أيقونية من أعمال خالدة مثل "مرايا"، "عودة غوار"، "الزير سالم"، "باب الحارة"، "ربيع قرطبة"، و"جميل وهناء"، حيث بدت الشخصيات وكأنها تعود للحياة مرة أخرى على خشبة المسرح بعد سنوات طويلة، مما أثار موجة عارمة من الحنين بين الحضور والمشاهدين.
 
وقد شارك في هذه اللحظات المؤثرة نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية الذين اجتمعوا في مشهد واحد يضم القامات الكبيرة مثل ياسر العظمة، دريد لحام، منى واصف، وصباح الجزائري، إلى جانب النجوم تيم حسن، قصي خولي، عابد فهد، وجمال سليمان.
كما شهد المسرح حضوراً لافتاً لنجوم بصموا في ذاكرة المشاهد مثل عباس النوري، سلمى ومها المصري، وفاء موصللي، شكران مرتجى، ووائل شرف، بالإضافة إلى ليليا الأطرش، مصطفى الخاني، علي كريّم، نزار أبو حجر، بشار إسماعيل، وعارف الطويل، مع تواجد مميز لميلاد يوسف، ديمة الجندي، وسيف الدين سبيعي.
 
وتألقت فرقة "إنانا" السورية تحت إشراف مديرها جهاد مفلح بتقديم لوحات استعراضية مذهلة شارك فيها مجموعة من خريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، ليجسدوا معاً أبرز المحطات الفنية في تاريخ الدراما السورية. 
 
ولم يقتصر التأثر بهذه الفقرة على تصفيق الحضور في القاعة، بل ضجت المنصات الرقمية بتعليقات الجمهور الذي عبر عن تأثره الشديد بهذه اللفتة، معتبرين أنها أعادتهم لمراحل مميزة من حياتهم. ووصف المتابعون اللحظة بأنها الأجمل والأكثر تأثيراً في الحفل، مؤكدين أن الفقرة نجحت في توحيد المشاهدين العرب حول إرث درامي عريق سيبقى حياً في ذاكرة الأجيال.
 
 

اقرأ ايضا في فن

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
06:04

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا

تصدّر خلال الساعات الماضية ​خبر انجاب الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لطفلها الأول "الياس"، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

06:04

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا

تصدّر خلال الساعات الماضية ​خبر انجاب الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لطفلها الأول "الياس"، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
04:48

وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري محمود بشير عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد تدهور كبير في حالته الصحية، عقب مسيرة فنية طويلة وحافلة شارك خلالها في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية التي رسخت اسمه كأحد الوجوه المميزة في الساحة الفنية المصرية.

04:48

وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري محمود بشير عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد تدهور كبير في حالته الصحية، عقب مسيرة فنية طويلة وحافلة شارك خلالها في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية التي رسخت اسمه كأحد الوجوه المميزة في الساحة الفنية المصرية.

محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا
03:52

محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا

كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس استبعاده المفاجئ من الغناء في حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمدينة الرباط، معبراً عن استيائه من طريقة التعامل معه، خاصة وأنه شارك في الألبوم الرسمي للبطولة وسجل الأغنية الخاصة بالحدث.

03:52

محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا

كشف الفنان محمد رمضان عن كواليس استبعاده المفاجئ من الغناء في حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمدينة الرباط، معبراً عن استيائه من طريقة التعامل معه، خاصة وأنه شارك في الألبوم الرسمي للبطولة وسجل الأغنية الخاصة بالحدث.

اخترنا لك
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
06:04
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
04:48
محمد رمضان يكشف سبب استبعاده من الغناء في نهائي امم افريقيا
03:52
تكريم الراحلين في Joy Awards 2026 بصوت عبير نعمة
03:27

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026