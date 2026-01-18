الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
A-
A+

وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض

فن

2026-01-18 | 04:48
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض

توفي الفنان المصري محمود بشير عن عمر ناهز 76 عامًا، بعد تدهور كبير في حالته الصحية، عقب مسيرة فنية طويلة وحافلة شارك خلالها في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية التي رسخت اسمه كأحد الوجوه المميزة في الساحة الفنية المصرية.

ويُعد الراحل من أبرز نجوم مسرح السامر، إذ ارتبط به لأكثر من 35 عامًا، وقدم على خشبته ما يزيد على 40 مسرحية، كان لها حضور لافت لدى الجمهور، وأسهمت في تكريس مكانته كممثل مسرحي متمرس.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، شارك محمود بشير في عدد من الأعمال البارزة، من بينها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” عام 1996 أمام نور الشريف، و“حديث الصباح والمساء” عام 2001 مع ليلى علوي، و“الليل وآخره” عام 2003 مع يحيى الفخراني، إضافة إلى مسلسل “أهو ده اللي صار” عام 2019 مع روبي.

وكان آخر ظهور فني له من خلال مسلسل الإثارة والتشويق “في يوم وليلة” عام 2021، الذي شارك في بطولته أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، صلاح عبد الله، محمد جمعة وميرنا نور الدين.

وشهدت الأيام الأخيرة في حياة الفنان الراحل تدهورًا صحيًا حادًا، بعدما أُصيب بالتهاب رئوي شديد، استدعى نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، نظرًا لخطورة حالته، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا متنوعًا ومسيرة حافلة بالعطاء.

اقرأ ايضا في فن

دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة
07:37

دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدتها، في خبر حزين شاركته مع جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، طالبة من متابعيها الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

07:37

دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدتها، في خبر حزين شاركته مع جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، طالبة من متابعيها الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards
06:56

محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards

شهد حفل افتتاح Joy Awards 2026، الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، لحظة إنسانية مؤثرة لفتت أنظار الحضور، بعدما أعلن الفنان الشاب محمد فضل شاكر خبر حمل زوجته، وذلك أثناء تكريمه بجائزة الوجه الجديد عن فئة الموسيقى، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير داخل القاعة.

06:56

محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards

شهد حفل افتتاح Joy Awards 2026، الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، لحظة إنسانية مؤثرة لفتت أنظار الحضور، بعدما أعلن الفنان الشاب محمد فضل شاكر خبر حمل زوجته، وذلك أثناء تكريمه بجائزة الوجه الجديد عن فئة الموسيقى، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير داخل القاعة.

الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards
06:46

الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards

خطف الفنان الشامي الأضواء خلال مشاركته في حفل Joy Awards 2026، معبّرًا عن سعادته بترشيحه لجائزتي أفضل مطرب وأفضل أغنية، ومشيدًا بمستوى التنظيم والتطوّر الفني الذي يشهده الحفل عامًا بعد عام.

06:46

الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards

خطف الفنان الشامي الأضواء خلال مشاركته في حفل Joy Awards 2026، معبّرًا عن سعادته بترشيحه لجائزتي أفضل مطرب وأفضل أغنية، ومشيدًا بمستوى التنظيم والتطوّر الفني الذي يشهده الحفل عامًا بعد عام.

اخترنا لك
دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة
07:37
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards
06:56
الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards
06:46
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
06:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026