وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض

ويُعد الراحل من أبرز نجوم مسرح السامر، إذ ارتبط به لأكثر من 35 عامًا، وقدم على خشبته ما يزيد على 40 مسرحية، كان لها حضور لافت لدى الجمهور، وأسهمت في تكريس مكانته كممثل مسرحي متمرس.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، شارك محمود بشير في عدد من الأعمال البارزة، من بينها مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” عام 1996 أمام نور الشريف، و“حديث الصباح والمساء” عام 2001 مع ليلى ، و“الليل وآخره” عام 2003 مع يحيى الفخراني، إضافة إلى مسلسل “أهو ده اللي صار” عام 2019 مع .

وكان آخر ظهور فني له من خلال مسلسل الإثارة والتشويق “في يوم وليلة” عام 2021، الذي شارك في بطولته رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، صلاح ، جمعة وميرنا .

وشهدت الأيام في حياة الفنان الراحل تدهورًا صحيًا حادًا، بعدما أُصيب بالتهاب رئوي شديد، استدعى نقله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، نظرًا لخطورة حالته، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا متنوعًا ومسيرة حافلة بالعطاء.