4 آب "الحقيقة الضائعة"
الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards
الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards
الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards

فن

2026-01-18 | 06:46
الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards
Aljadeed
الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards

خطف الفنان الشامي الأضواء خلال مشاركته في حفل Joy Awards 2026، معبّرًا عن سعادته بترشيحه لجائزتي أفضل مطرب وأفضل أغنية، ومشيدًا بمستوى التنظيم والتطوّر الفني الذي يشهده الحفل عامًا بعد عام.

وأكّد الشامي أن وجود اسمه إلى جانب الفنان اللبناني فضل شاكر يُعد شرفًا كبيرًا له، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه يرى نفسه مستحقًا للجائزة. وقال في تصريحاته على هامش الحفل إن Joy Awards يشهد تطورًا ملحوظًا في كل نسخة، معربًا عن سعادته بحضور النجوم والأسماء التي تجمعهم المحبة، ومضيفًا أنه لا يمكن اعتبار الأمر منافسة بينه وبين فضل شاكر، بل شرف أن يُذكر اسمه إلى جانب اسمه، مع تأكيده على ثقته باستحقاقه.

وشهد الحفل حضور المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، فيما نُقلت فعالياته مباشرة عبر قنوات MBC ومنصة شاهد، مع تغطية شاملة منذ وصول النجوم إلى السجادة البنفسجية وحتى لحظة توزيع الجوائز والعروض الغنائية الحيّة.

وتميّزت نسخة 2026 بحضور جماهيري وإعلامي واسع، بمشاركة نجوم الفن والدراما والرياضة وصنّاع الترفيه من مختلف الدول العربية، إلى جانب تفاعل كبير على المنصات الاجتماعية، ما عكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الحفل كأحد أبرز الأحداث الترفيهية في المنطقة.

