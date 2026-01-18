الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards

وأكّد الشامي أن وجود اسمه إلى جانب الفنان اللبناني فضل شاكر يُعد شرفًا كبيرًا له، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه يرى نفسه مستحقًا للجائزة. وقال في تصريحاته على هامش الحفل إن Joy Awards يشهد تطورًا ملحوظًا في كل نسخة، معربًا عن سعادته بحضور النجوم والأسماء التي تجمعهم المحبة، ومضيفًا أنه لا يمكن اعتبار الأمر منافسة بينه وبين فضل شاكر، بل شرف أن يُذكر اسمه إلى جانب اسمه، مع تأكيده على ثقته باستحقاقه.

وشهد الحفل حضور المستشار آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة للترفيه، فيما نُقلت فعالياته مباشرة عبر قنوات MBC ومنصة شاهد، مع تغطية شاملة منذ وصول النجوم إلى السجادة البنفسجية وحتى لحظة توزيع الجوائز والعروض الغنائية الحيّة.

وتميّزت نسخة 2026 بحضور جماهيري وإعلامي واسع، بمشاركة نجوم الفن والدراما والرياضة وصنّاع الترفيه من مختلف ، إلى جانب تفاعل كبير على المنصات الاجتماعية، ما عكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها الحفل كأحد أبرز الأحداث الترفيهية في المنطقة.