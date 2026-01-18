محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards

وعقب تسلّمه الجائزة على المسرح، عبّر فضل شاكر عن سعادته وامتنانه لكل من دعمه في مشواره الفني، مؤكدًا أن الفضل الأكبر بعد يعود إلى والده الفنان فضل شاكر. وقال في كلمته إن كل من ساهم في وصوله إلى هذه اللحظة كان له أثر كبير في مسيرته، موجّهًا شكرًا خاصًا لوالده، ومتمنيًا أن يكون حاضرًا بينهم في هذه المناسبة.

وفي أول تصريح علني له عن حياته العائلية، فاجأ محمد فضل شاكر الجمهور بإعلانه أن زوجته حامل، قائلاً إن شاء الله يكون بيننا ابني فضل شاكر، في إشارة إلى رغبته في تسمية مولوده الأول على اسم والده. هذه الكلمات لاقت تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحضور، وشكّلت واحدة من أبرز لحظات الحفل.

وأعرب الفنان الشاب عن فخره الكبير بهذا التكريم، معتبرًا أن الجائزة تمثّل دافعًا قويًا له للاستمرار والتطوّر في مسيرته الفنية. وأكد أن الوقوف أمام هذا العدد من القامات الفنية وصنّاع الموسيقى يُعد شرفًا كبيرًا، موجّهًا شكره للقائمين على Joy Awards، ومشيدًا بمستوى التنظيم والاحترافية التي تميّز الحفل عامًا بعد عام.

وفي سياق متصل، فاز الفنان فضل شاكر بجائزة الفنان المفضل ضمن Joy Awards 2026 عن أغنيته إلا وأنا معاك، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، رغم غيابه عن الحفل بسبب حبسه على ذمة قضايا . ورغم الغياب، بقي اسم فضل شاكر حاضرًا بقوة على الساحة الغنائية، مستندًا إلى جماهيرية كبيرة لا تزال تواكب أعماله وتدعم نجاحاته.