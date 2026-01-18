الأخبار
الجديد
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards

فن

2026-01-18 | 06:56
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards
محمد فضل شاكر يعلن حمل زوجته خلال تكريمه في Joy Awards

شهد حفل افتتاح Joy Awards 2026، الذي أُقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، لحظة إنسانية مؤثرة لفتت أنظار الحضور، بعدما أعلن الفنان الشاب محمد فضل شاكر خبر حمل زوجته، وذلك أثناء تكريمه بجائزة الوجه الجديد عن فئة الموسيقى، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير داخل القاعة.

وعقب تسلّمه الجائزة على المسرح، عبّر محمد فضل شاكر عن سعادته وامتنانه لكل من دعمه في مشواره الفني، مؤكدًا أن الفضل الأكبر بعد الله يعود إلى والده الفنان فضل شاكر. وقال في كلمته إن كل من ساهم في وصوله إلى هذه اللحظة كان له أثر كبير في مسيرته، موجّهًا شكرًا خاصًا لوالده، ومتمنيًا أن يكون حاضرًا بينهم في هذه المناسبة.

وفي أول تصريح علني له عن حياته العائلية، فاجأ محمد فضل شاكر الجمهور بإعلانه أن زوجته حامل، قائلاً إن شاء الله يكون بيننا ابني فضل شاكر، في إشارة إلى رغبته في تسمية مولوده الأول على اسم والده. هذه الكلمات لاقت تفاعلًا واسعًا وتصفيقًا حارًا من الحضور، وشكّلت واحدة من أبرز لحظات الحفل.

وأعرب الفنان الشاب عن فخره الكبير بهذا التكريم، معتبرًا أن الجائزة تمثّل دافعًا قويًا له للاستمرار والتطوّر في مسيرته الفنية. وأكد أن الوقوف أمام هذا العدد من القامات الفنية وصنّاع الموسيقى يُعد شرفًا كبيرًا، موجّهًا شكره للقائمين على Joy Awards، ومشيدًا بمستوى التنظيم والاحترافية التي تميّز الحفل عامًا بعد عام.

وفي سياق متصل، فاز الفنان فضل شاكر بجائزة الفنان المفضل ضمن Joy Awards 2026 عن أغنيته إلا وأنا معاك، في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، رغم غيابه عن الحفل بسبب حبسه على ذمة قضايا أمنية. ورغم الغياب، بقي اسم فضل شاكر حاضرًا بقوة على الساحة الغنائية، مستندًا إلى جماهيرية كبيرة لا تزال تواكب أعماله وتدعم نجاحاته.

اقرأ ايضا في فن

دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة
07:37

دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدتها، في خبر حزين شاركته مع جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، طالبة من متابعيها الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

07:37

دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدتها، في خبر حزين شاركته مع جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، طالبة من متابعيها الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards
06:46

الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards

خطف الفنان الشامي الأضواء خلال مشاركته في حفل Joy Awards 2026، معبّرًا عن سعادته بترشيحه لجائزتي أفضل مطرب وأفضل أغنية، ومشيدًا بمستوى التنظيم والتطوّر الفني الذي يشهده الحفل عامًا بعد عام.

06:46

الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards

خطف الفنان الشامي الأضواء خلال مشاركته في حفل Joy Awards 2026، معبّرًا عن سعادته بترشيحه لجائزتي أفضل مطرب وأفضل أغنية، ومشيدًا بمستوى التنظيم والتطوّر الفني الذي يشهده الحفل عامًا بعد عام.

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
06:04

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا

تصدّر خلال الساعات الماضية ​خبر انجاب الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لطفلها الأول "الياس"، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

06:04

دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا

تصدّر خلال الساعات الماضية ​خبر انجاب الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة لطفلها الأول "الياس"، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة
07:37
الشامي: شرف كبير يكون اسمي إلى جانب فضل شاكر في Joy Awards
06:46
دانييلا رحمة تستقبل مولودها الأول بحضور زوجها ناصيف زيتون في استراليا
06:04
وفاة الفنان محمود بشير بعد صراع مع المرض
04:48

