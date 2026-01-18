الأخبار
دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة
دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة
دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة

فن

2026-01-18 | 07:37
دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة
Aljadeed
دوللي شاهين تنعى والدتها وتطلب الدعاء لها بالرحمة

أعلنت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين وفاة والدتها، في خبر حزين شاركته مع جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، طالبة من متابعيها الدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

ونشرت دوللي شاهين رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن حزنها العميق، كتبت فيها: تذكر يا إنسان أنك من التراب وإلى التراب تعود.. توفيت والدتي، ادعولها بالرحمة. واكتفت الفنانة بهذا المنشور، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بموعد تشييع الجثمان أو إقامة مراسم العزاء، مفضّلة التركيز على طلب الدعاء لوالدتها في هذا الظرف الإنساني الصعب.

ولاقى الخبر تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين سارعوا إلى تقديم التعازي والمواساة، معبّرين عن تضامنهم معها في مصابها الأليم، ومتمنّين لوالدتها الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان.

وسبق أن تحدثت دوللي شاهين في مناسبات إعلامية عن تجربتها القاسية مع فقدان والدها، كاشفة عن تفاصيل اللحظة التي تلقت فيها خبر وفاته، والتي وصفتها بأنها من أصعب المواقف التي مرّت بها في حياتها. وأوضحت أنها كانت تقف على خشبة المسرح وتقدّم عرضًا فنيًا عندما وصلها الخبر المفجع، ما وضعها في موقف بالغ القسوة والصدمة.

وأضافت شاهين أنها اضطرت في تلك الليلة إلى استكمال الحفل والغناء رغم الألم الكبير الذي كانت تعيشه، محاولة السيطرة على مشاعرها احترامًا للجمهور والتزاماتها الفنية، في وقت كان الحزن يسيطر عليها بشكل كامل.

وفي حديث مؤثر عن علاقتها بوالدها الراحل، عبّرت دوللي شاهين عن مشاعرها بكلمات صادقة، مؤكدة أنها كانت تتمنى أن تكون أقرب إليه وأن تجعله فخورًا بها. وقالت إنها سعت دائمًا إلى نيل رضاه، معربة عن أملها في أن يكون قد سامحها على أي تقصير، ومختتمة حديثها بجملة مؤثرة: أتمنى يكون مسامحني.

