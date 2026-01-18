بكاء اصالة لحظة تكريم الفن السوري على مسرح جوي اووردز

ووثّق مقطع فيديو لحظة بكاء الفنانة اصالة، وذلك مع انتهاء عرض مشاهد من المسلسلات السورية التي استعرضت محطات مؤثرة من تاريخ الدراما، وما تحمله من قصص ومعانٍ مرتبطة بالهوية والذاكرة الفنية السورية.

وزادت اللحظة تأثيرًا مع صعود معالي المستشار آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في ، إلى المسرح للوقوف إلى جانب النجوم السوريين، في لفتة اعتبرها كثيرون رسالة دعم وتقدير واضحة للفن السوري وصنّاعه، وترسيخًا لمكانتهم على الساحة .

المشهد وُصف من قبل المتابعين بالمعبّر والمؤثر، خاصة مع تفاعل أصالة العاطفي الذي عكس حجم الارتباط الوجداني بالفن السوري وزملائها الفنانين، وسط تصفيق حار من الحضور.

ويأتي هذا التكريم ضمن فعاليات Joy Awards، الذي يواصل في كل نسخة تسليط الضوء على رموز الفن وتكريم التجارب المؤثرة، في أجواء تجمع بين الاحترافية والبعد الإنساني، ما جعل هذه اللحظة واحدة من أبرز لقطات الحفل وأكثرها تداولًا.