ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحسم حقيقة ارتباطها بـ جوزيف عطية

خرجت بيرلا حرب عن صمتها للرد على المتداولة حول ارتباطها بالنجم ، نافية بشكل قاطع صحة هذه الشائعات.



وأوضحت بيرلا أن ما يجمعها بجوزيف هو علاقة صداقة واحترام متبادل لا أكثر.

وشددت على أن ما يتم تداوله لا يمتّ للحقيقة بصلة، داعية إلى تحرّي الدقة قبل تداول أي معلومات تخص حياتها الخاصة.