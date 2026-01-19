ملكة جمال لبنان بيرلا حرب تحسم حقيقة ارتباطها بـ جوزيف عطية

في مشهد لافت خطف عدسات الكاميرات وتفاعل الجمهور خلال حفل Joy Awards، بدت الغيرة الشرقية واضحة في تصرّفات زوج الفنانة العراقية رحمة رياض،الممثل رجل الأعمال ألكسندر علوم، عند اقتراب أحد الحضور لالتقاط صورة معها.
تصدّر اسم النجم التركي بوراك أوزجيفيت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد غيابه اللافت عن حفل Joy Awards، رغم تداوله سابقًا ضمن قائمة النجوم المتوقع حضورهم.
انتشر مؤخراً مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم خلال تواجدها في حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" الضخم، حيث أشعلت منصات التواصل الاجتماعي بردها الذكي على سؤال طرحه أحد الصحفيين.