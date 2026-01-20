الأخبار
رحيل أسطورة الأزياء الإيطالية فالنتينو غارافاني عن 93 عامًا
رحيل أسطورة الأزياء الإيطالية فالنتينو غارافاني عن 93 عامًا
A-
A+

رحيل أسطورة الأزياء الإيطالية فالنتينو غارافاني عن 93 عامًا

فن

2026-01-20 | 03:31
رحيل أسطورة الأزياء الإيطالية فالنتينو غارافاني عن 93 عامًا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحيل أسطورة الأزياء الإيطالية فالنتينو غارافاني عن 93 عامًا

توفي مصمم الأزياء الإيطالي العالمي فالنتينو غارافاني عن عمر ناهز 93 عامًا، يوم السبت 19 يناير، ليُسدل الستار على مسيرة استثنائية شكّلت أحد أعمدة الموضة الراقية في العالم.


وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» عن مؤسسة فالنتينو وشريكه جانكارلو جاميتي، رحل غارافاني داخل منزله في العاصمة روما، تاركًا خلفه إرثًا إبداعيًا خالدًا وبصمة لا تُمحى في تاريخ الأزياء.
وُلد فالنتينو غارافاني في 11 مايو 1932 في مدينة فوغيرا الإيطالية، وبدأ شغفه بالتصميم مبكرًا قبل أن يصقل موهبته في باريس، حيث درس في المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة وعمل في صالونات أزياء مرموقة.
عام 1959، أطلق داره الخاصة في روما، لتتحول سريعًا إلى رمز عالمي للفخامة والأناقة الإيطالية، مقدّمًا خطوطًا متعددة حملت اسمه ورسّخت حضوره على منصات العرض الدولية. وعلى مدى أكثر من خمسين عامًا، جمع غارافاني بين الابتكار والذوق الرفيع، مسهمًا في نقل الأزياء الإيطالية إلى مكانتها العالمية الرفيعة.

