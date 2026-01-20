رحيل أسطورة الأزياء الإيطالية فالنتينو غارافاني عن 93 عامًا

توفي مصمم الأزياء العالمي فالنتينو غارافاني عن عمر ناهز 93 عامًا، يوم السبت 19 يناير، ليُسدل الستار على مسيرة استثنائية شكّلت أحد أعمدة الموضة الراقية في .



وبحسب ما نقلته «أنسا» عن مؤسسة فالنتينو وشريكه جانكارلو جاميتي، رحل غارافاني داخل منزله في روما، تاركًا خلفه إرثًا إبداعيًا خالدًا وبصمة لا تُمحى في تاريخ الأزياء.

وُلد فالنتينو غارافاني في 11 مايو 1932 في مدينة فوغيرا الإيطالية، وبدأ شغفه بالتصميم مبكرًا قبل أن يصقل موهبته في ، حيث درس في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة وعمل في صالونات أزياء مرموقة.

عام 1959، أطلق داره الخاصة في روما، لتتحول سريعًا إلى رمز عالمي للفخامة والأناقة الإيطالية، مقدّمًا خطوطًا متعددة حملت اسمه ورسّخت حضوره على منصات الدولية. وعلى مدى أكثر من خمسين عامًا، جمع غارافاني بين الابتكار والذوق الرفيع، مسهمًا في نقل الأزياء الإيطالية إلى مكانتها العالمية الرفيعة.