رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلادهما على متن الطائرة

وانتشر مقطع فيديو يوثّق الأجواء العفوية التي عمّت الرحلة، حيث شارك الركاب الثنائي فرحتهما بالتصفيق والتهنئة، ما أشعل تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الاحتفال المزدوج تزامنًا مع عيد ميلاد رحمة في 19 يناير، بعد أيام قليلة من احتفال ألكسندر بعيد ميلاده في 17 من الشهر نفسه. وعلى هامش وجودها في الرياض، عبّرت رحمة رياض عن حماسها للمشاركة في الموسم الجديد من برنامج The Voice، مؤكدة أجواء الانسجام مع لجنة التحكيم، وذلك بالتوازي مع انطلاق فعاليات Joy Awards التي جمعت نخبة من نجوم الفن والترفيه ضمن موسم الرياض.