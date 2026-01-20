الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلادهما على متن الطائرة
رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلادهما على متن الطائرة
A-
A+

رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلادهما على متن الطائرة

فن

2026-01-20 | 03:44
رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلادهما على متن الطائرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحمة رياض وزوجها الكسندر علوم يحتفلان بعيد ميلادهما على متن الطائرة

خطفت الفنانة العراقية رحمة رياض وزوجها الفنان ألكسندر علوم الأنظار باحتفال لافت بعيد ميلادهما على متن الطائرة، أثناء رحلتهما إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في حفل Joy Awards 2026.

وانتشر مقطع فيديو يوثّق الأجواء العفوية التي عمّت الرحلة، حيث شارك الركاب الثنائي فرحتهما بالتصفيق والتهنئة، ما أشعل تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا الاحتفال المزدوج تزامنًا مع عيد ميلاد رحمة في 19 يناير، بعد أيام قليلة من احتفال ألكسندر بعيد ميلاده في 17 من الشهر نفسه. وعلى هامش وجودها في الرياض، عبّرت رحمة رياض عن حماسها للمشاركة في الموسم الجديد من برنامج The Voice، مؤكدة أجواء الانسجام مع لجنة التحكيم، وذلك بالتوازي مع انطلاق فعاليات Joy Awards التي جمعت نخبة من نجوم الفن والترفيه ضمن موسم الرياض.

 
 

اقرأ ايضا في فن

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
05:10

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

05:10

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد
04:51

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

تستعد قناة الجديد لعرض مسلسل بخمس أرواح خلال شهر رمضان المبارك، في عمل درامي تشويقي يحمل مفاجآت غير متوقعة وتقلبات حادة في مصائر الشخصيات.

04:51

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

تستعد قناة الجديد لعرض مسلسل بخمس أرواح خلال شهر رمضان المبارك، في عمل درامي تشويقي يحمل مفاجآت غير متوقعة وتقلبات حادة في مصائر الشخصيات.

اخترنا لك
رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
08:47
جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
05:10
القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد
04:51
وفاة والدة رضا البحراوي بعد صراع مع المرض
04:49

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026