غيرة زوج رحمة رياض تخطف الأنظار في Joy Awards وفيديو يتصدر

اللقطة انتشرت سريعًا، إذ عكست نظرات ألكسندر الحازمة حرصًا وغيرة لافتين، قابلتهما رحمة بتصرّف عفوي حين غطّت صدرها بيدها وتجنّبت الكاميرات للحظات، في حركة فسّرها كثيرون على أنها احترام لمشاعر زوجها.