لفتة إنسانية من المستشار تركي آل الشيخ لطفلة سورية وموعد خاص مع أصالة

ودعا آل الشيخ الطفلة رسميًا لحضور حفل النجمة أصالة
ضمن فعاليات موسم الرياض
، مؤكدًا حرصه على إسعادها وعدم ترك أي عتب في قلبها.
التفاعل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ انضمت أصالة إلى المبادرة، ووعدت الطفلة باستقبال مميز وهدية خاصة عبارة عن فستان استثنائي، في رسالة عفوية عكست روح الفرح التي يروّج لها موسم الرياض.
وتأتي هذه اللفتة بعد أيام من تكريم أصالة بجائزة Joy Awards الفخرية، وسط أجواء احتفالية جمعت نجوم الفن والترفيه من العالم العربي
والعالم، ورسّخت صورة الرياض كمنصة جامعة للمواهب والقصص الإنسانية.