لفتة إنسانية من المستشار تركي آل الشيخ لطفلة سورية وموعد خاص مع أصالة

أثار مقطع فيديو لطفلة عبّرت فيه بعفوية عن حزنها لعدم تلقيها دعوة لحضور Joy Awards 2026 تفاعلًا واسعًا، ليبادر رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار آل الشيخ إلى مشاركة الفيديو عبر حسابه على منصة «إكس» والتعليق عليه بروح أبوية لافتة.



ودعا آل الشيخ الطفلة رسميًا لحضور حفل أصالة ضمن فعاليات موسم ، مؤكدًا حرصه على إسعادها وعدم ترك أي عتب في قلبها.



التفاعل لم يتوقف عند هذا الحد، إذ انضمت أصالة إلى المبادرة، ووعدت الطفلة باستقبال مميز وهدية خاصة عبارة عن فستان استثنائي، في رسالة عفوية عكست روح الفرح التي يروّج لها موسم الرياض.

وتأتي هذه اللفتة بعد أيام من تكريم أصالة بجائزة Joy Awards الفخرية، وسط أجواء احتفالية جمعت نجوم الفن والترفيه من والعالم، ورسّخت صورة الرياض كمنصة جامعة للمواهب والقصص الإنسانية.