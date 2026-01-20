اول تعليق لـ فضل شاكر بعد تكريمه في joy awards: هذا عوض من الله

ونُشرت الرسالة
عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مرفقة بمقطع يوثّق لحظة إعلان فوزه بجائزتين، حيث شدّد على أن محبة الناس وصلته رغم البعد، ومنحته قوة وأملًا في توقيت صعب.
كما وجّه شاكر شكره لإدارة joy awards
، مثنيًا بشكل خاص على دعم رئيس الهيئة العامة للترفيه
المستشار تركي آل الشيخ
، ومعتبرًا أن هذا التقدير يحمل معنى يتجاوز الجائزة بحد ذاتها.
وخصّ الفنان جمهوره بكلمات مؤثرة، مؤكّدًا أنهم السبب الأساسي في استمراره وفي كل ما يحققه من نجاح، وختم رسالته بنبرة تفاؤل، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تحمل نورًا أكبر وأيامًا أفضل.
يُذكر أن فضل شاكر
حصد جائزتي «الفنان المفضل» و«الأغنية المفضلة» عن عمله «صحاك الشوق» رغم غيابه عن الحفل، في وقت يواصل فيه حضوره الفني وسط تطورات قضيته القانونية التي ما زالت قيد المتابعة أمام القضاء
اللبناني.