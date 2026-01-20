اول تعليق لـ فضل شاكر بعد تكريمه في joy awards: هذا عوض من الله

خرج الفنان اللبناني عن صمته برسالة وجدانية عقب تكريمه في حفل 2026، عبّر فيها عن امتنانه العميق للدعم الذي ناله من جمهوره، معتبرًا أن ما حصل معه في هذه المرحلة الحساسة يشكّل تعويضًا إلهيًا ومعنويًا كبيرًا.

