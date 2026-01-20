الأخبار
اول تعليق لـ فضل شاكر بعد تكريمه في joy awards: هذا عوض من الله
اول تعليق لـ فضل شاكر بعد تكريمه في joy awards: هذا عوض من الله
A-
A+

اول تعليق لـ فضل شاكر بعد تكريمه في joy awards: هذا عوض من الله

فن

2026-01-20 | 04:08
اول تعليق لـ فضل شاكر بعد تكريمه في joy awards: هذا عوض من الله
العودة الى الأعلى
Aljadeed
اول تعليق لـ فضل شاكر بعد تكريمه في joy awards: هذا عوض من الله

خرج الفنان اللبناني فضل شاكر عن صمته برسالة وجدانية عقب تكريمه في حفل joy awards 2026، عبّر فيها عن امتنانه العميق للدعم الذي ناله من جمهوره، معتبرًا أن ما حصل معه في هذه المرحلة الحساسة يشكّل تعويضًا إلهيًا ومعنويًا كبيرًا.

ونُشرت الرسالة عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» مرفقة بمقطع يوثّق لحظة إعلان فوزه بجائزتين، حيث شدّد على أن محبة الناس وصلته رغم البعد، ومنحته قوة وأملًا في توقيت صعب.
كما وجّه شاكر شكره لإدارة joy awards، مثنيًا بشكل خاص على دعم رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، ومعتبرًا أن هذا التقدير يحمل معنى يتجاوز الجائزة بحد ذاتها.
وخصّ الفنان جمهوره بكلمات مؤثرة، مؤكّدًا أنهم السبب الأساسي في استمراره وفي كل ما يحققه من نجاح، وختم رسالته بنبرة تفاؤل، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تحمل نورًا أكبر وأيامًا أفضل.
يُذكر أن فضل شاكر حصد جائزتي «الفنان المفضل» و«الأغنية المفضلة» عن عمله «صحاك الشوق» رغم غيابه عن الحفل، في وقت يواصل فيه حضوره الفني وسط تطورات قضيته القانونية التي ما زالت قيد المتابعة أمام القضاء اللبناني.

اقرأ ايضا في فن

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
05:10

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

05:10

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد
04:51

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

تستعد قناة الجديد لعرض مسلسل بخمس أرواح خلال شهر رمضان المبارك، في عمل درامي تشويقي يحمل مفاجآت غير متوقعة وتقلبات حادة في مصائر الشخصيات.

04:51

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

تستعد قناة الجديد لعرض مسلسل بخمس أرواح خلال شهر رمضان المبارك، في عمل درامي تشويقي يحمل مفاجآت غير متوقعة وتقلبات حادة في مصائر الشخصيات.

