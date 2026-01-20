ظهور لافت لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد حفل جوي اووردز يفتح باب التساؤلات

وتداول رواد مواقع التواصل صورة حديثة للثنائي ظهرا فيها بابتسامات عفوية إلى جانب مجموعة من النجوم المشاركين في الحفل، ما أثار تساؤلات ، خصوصًا أن هذا الظهور جاء بعد فترة من التصريحات المتبادلة والخلافات العلنية التي تصدّرت المشهد سابقًا.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اللقاء تم في أجواء ودّية، حيث التقط الطرفان الصور مع زملائهما، في مؤشر على طي صفحة الخلاف وعودة التواصل بشكل هادئ.

ويأتي ذلك بعد اعتذار سابق من فهمي عن تصريحات أدلى بها خلال أحد البرامج الرمضانية، وما تلاها من كشفه تفاصيل عن أسباب الانفصال، مؤكدًا حينها أن العلاقة أصبحت من الماضي.

يُذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي أعلنا انفصالهما رسميًا في نوفمبر 2023، بعد زواج دام قرابة أربع سنوات، شكّلا خلالها ثنائيًا فنيًا لافتًا حظي بمتابعة جماهيرية واسعة.