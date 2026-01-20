قبل أيام من رحيلها طلبت الدعاء… قصة الساعات الأخيرة في حياة ريهام عاصم

وذكرت وسائل إعلام أن ريهام عاصم تعرضت لوعكة صحية شديدة خلال الأيام ، استدعت نقلها إلى العناية المركزة، حيث ظلت تحت الملاحظة الطبية قرابة أربعة أيام، قبل أن تفارق الحياة. وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية توضّح طبيعة المرض أو الأسباب الطبية الدقيقة التي أدت إلى وفاتها.

وقبل يومين فقط من رحيلها، نشرت ريهام عبر حسابها الشخصي رسالة مؤثرة ناشدت فيها الجميع الدعاء لها، كتبت فيها: ادعولي أطلع من العناية المركزة بالله عليكم. كما شاركت، يوم الخميس 15 يناير، صورة من داخل العناية المركزة، وأرفقتها برقم هاتف والدتها لمن يرغب في الاطمئنان عليها أو زيارتها.

وكانت ريهام قد مرت بأزمة صحية خلال شهر ديسمبر الماضي، أعلنت بعدها تعافيها واستعدادها للعودة إلى العمل والمشاركة في مشاريع فنية ، الأمر الذي ضاعف من صدمة رحيلها المفاجئ.

وتداولت بعض غير المؤكدة حول السبب الحقيقي للوفاة، مشيرة إلى تدهور مفاجئ في حالتها الصحية نتيجة مشكلات في الجهاز التنفسي، إلا أن هذه المعلومات لم تُثبت رسميًا حتى الآن.

عدد من الإعلاميين والفنانين حرصوا على نعي الستايلست الراحلة، من بينهم الإعلامية رضوى الشربيني، التي نشرت صورة لريهام وكتبت كلمات مؤثرة دعت فيها للترحم عليها والاستجابة لطلبها بالدعاء.

ريهام عاصم تُعد من أبرز منسقي ومصممي الملابس في السينما والدراما . بدأت مسيرتها الفنية عام 2009، وشاركت في عدد من الأعمال السينمائية والدرامية البارزة، حيث عُرفت بقدرتها على تصميم الشخصيات بدقة واحتراف، وتركت بصمة واضحة في عدد من الأعمال التي لاقت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا.

وتستقبل أسرة الراحلة واجب العزاء الثلاثاء في مسجد الحجاز بمنطقة الطالبية، وسط من الحزن والأسى على رحيلها المفاجئ بعد مسيرة مهنية حافلة بالعطاء.