4 آب "الحقيقة الضائعة"
العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق بعد أشهر من الاختفاء
العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق بعد أشهر من الاختفاء
العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق بعد أشهر من الاختفاء

فن

2026-01-20 | 04:34
العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق بعد أشهر من الاختفاء
Aljadeed
العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق بعد أشهر من الاختفاء

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الاثنين، نجاح وحدات الأمن الداخلي في تحديد مكان وجود المنتج السوري محمد قبنض في محافظة ريف دمشق، حيث كان برفقة مختطف آخر يُدعى حمزة اللحام. وأكدت الوزارة أن عمليات البحث بدأت منذ لحظة الإبلاغ عن اختفائه، وشملت إجراءات قانونية وتحريات مكثفة لملاحقة المتورطين وكشف ملابسات القضية.

وأوضحت أن التحقيقات واجهت عراقيل بسبب محاولات تضليل واتهامات هدفت إلى حرف مسار الملف، ما انعكس سلبًا على التعاون المطلوب، إلا أن الأجهزة الأمنية واصلت عملها حتى التوصل إلى مكان المختطفين. وبحسب البيان، جرى تأمين قبنض واللحام أصولًا، فيما استُكملت التحقيقات لتعقّب بقية أفراد الخلية المتورطة في عمليتي الاختطاف.
وفي سياق متصل، استقبل قائدا الأمن الداخلي في دمشق وريف دمشق المختطفين للاطمئنان إلى وضعهما الصحي والنفسي، مؤكدة أن العمل مستمر لاستكمال الإجراءات القضائية بحق الجناة. وشددت الوزارة على عدم التهاون مع أي محاولة للمساس بأمن المجتمع، داعية المواطنين إلى التعاون وعدم الانجرار وراء معلومات مضللة تعيق سير التحقيقات.
وتعود الحادثة إلى 17 أيلول الماضي، حين اختُطف قبنض من أمام مقر شركته في ريف دمشق على يد مسلحين انتحلوا صفة أمنية. وبعد أشهر من المتابعة، أعلنت الوزارة إغلاق فصل الغموض في القضية مع استمرار ملاحقة جميع المتورطين.

 
 

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
05:10

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

05:10

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد
04:51

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

تستعد قناة الجديد لعرض مسلسل بخمس أرواح خلال شهر رمضان المبارك، في عمل درامي تشويقي يحمل مفاجآت غير متوقعة وتقلبات حادة في مصائر الشخصيات.

04:51

القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

تستعد قناة الجديد لعرض مسلسل بخمس أرواح خلال شهر رمضان المبارك، في عمل درامي تشويقي يحمل مفاجآت غير متوقعة وتقلبات حادة في مصائر الشخصيات.

