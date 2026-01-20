وفاة والدة رضا البحراوي بعد صراع مع المرض

وقررت الأسرة إقامة مراسم التشييع في مدينة ، حيث وُلدت الراحلة وعاشت سنواتها ، وسط حضور أفراد العائلة وعدد من المقربين، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالدفن واستخراج التصاريح اللازمة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن والدة الفنان كانت تتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات مدينة طنطا خلال الفترة الماضية، حيث حرص أفراد أسرتها على التواجد إلى جانبها حتى لحظاتها الأخيرة.

وكان ، مدير أعمال ، قد أعلن خبر الوفاة، موضحًا أن والدة الفنان رحلت بعد معاناة مع المرض، ما تسبب في من الحزن داخل الوسط المحيط بالفنان وبين محبيه.

ومن المقرر أن تتم مراسم الدفن في طنطا، على أن يُعلن لاحقًا عن تفاصيل العزاء.