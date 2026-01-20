الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد
القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد
القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

فن

2026-01-20 | 04:51
القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد
القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

تستعد قناة الجديد لعرض مسلسل بخمس أرواح خلال شهر رمضان المبارك، في عمل درامي تشويقي يحمل مفاجآت غير متوقعة وتقلبات حادة في مصائر الشخصيات.

المسلسل من بطولة قصي خولي وكاريس بشار، ويشاركهما نخبة من النجوم مثل عادل كرم، رفيق علي أحمد، جوزيف بو نصار، تيسير إدريس، ياسمينا زيتون، وجنيد زين الدين

ويطرح العمل حكاية إنسانية مشحونة بالتوتر، حيث يتدخل القدر في لحظة مفصلية ليقلب مجرى الأحداث، فتتغير المسارات وتتشابك الأرواح، وتُختبر العلاقات تحت ضغط قرارات مصيرية لا رجوع عنها. ومع تصاعد الإيقاع، يجد الأبطال أنفسهم أمام خيارات قاسية قد تعيد رسم حياتهم بالكامل.

بخمس أرواح” يعد الجمهور بتجربة درامية مختلفة، تجمع بين التشويق، الصراع الإنساني، والبعد النفسي، في قالب رمضاني مشوّق يناسب أجواء الشهر الكريم.

المسلسل يُعرض طيلة شهر رمضان المبارك حصريًا على قناة الجديد. تابعوا الحكاية… حين يتدخل القدر ويتغيّر مصير الجميع.

اقرأ ايضا في فن

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
05:10

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

05:10

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

وفاة والدة رضا البحراوي بعد صراع مع المرض
04:49

وفاة والدة رضا البحراوي بعد صراع مع المرض

شيّعت أسرة المطرب الشعبي رضا البحراوي، اليوم الثلاثاء، جثمان والدته من مسقط رأسها بمدينة طنطا، وذلك عقب وفاتها بعد صراع مع المرض، وفق ما أُعلن في الساعات الأخيرة.

04:49

وفاة والدة رضا البحراوي بعد صراع مع المرض

شيّعت أسرة المطرب الشعبي رضا البحراوي، اليوم الثلاثاء، جثمان والدته من مسقط رأسها بمدينة طنطا، وذلك عقب وفاتها بعد صراع مع المرض، وفق ما أُعلن في الساعات الأخيرة.

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
08:47
جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
05:10
وفاة والدة رضا البحراوي بعد صراع مع المرض
04:49
العثور على المنتج محمد قبنض في ريف دمشق بعد أشهر من الاختفاء
04:34

