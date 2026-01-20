القدر يقلب الحكاية… "بخمس أرواح" لـ قصي خولي وكاريس بشار يشعل دراما رمضان على قناة الجديد

المسلسل من بطولة قصي خولي وكاريس بشار، ويشاركهما نخبة من النجوم مثل عادل كرم، رفيق ، بو ، تيسير إدريس، ياسمينا زيتون، وجنيد زين الدين

ويطرح العمل حكاية إنسانية مشحونة بالتوتر، حيث يتدخل القدر في لحظة مفصلية ليقلب مجرى الأحداث، فتتغير المسارات وتتشابك الأرواح، وتُختبر العلاقات تحت ضغط قرارات مصيرية لا رجوع عنها. ومع تصاعد الإيقاع، يجد الأبطال أنفسهم أمام خيارات قاسية قد تعيد رسم حياتهم بالكامل.

“بخمس أرواح” يعد الجمهور بتجربة درامية مختلفة، تجمع بين التشويق، الصراع الإنساني، والبعد النفسي، في قالب رمضاني مشوّق يناسب أجواء الشهر .

المسلسل يُعرض طيلة شهر المبارك حصريًا على . تابعوا الحكاية… حين يتدخل القدر ويتغيّر مصير الجميع.