جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

الحلقة تحمل طابعًا خاصًا، حيث تكشف جورجيت صايغ عن مواقف وتجارب تُعرض للمرة الأولى، وتخوض نقاشًا مباشرًا بلا خطوط حمراء، في حوار يتّسم بالجرأة والشفافية، ويعد الجمهور بتصريحات قوية ورسائل لافتة.
اللقاء يسلّط الضوء على محطات مفصلية في مسيرة جورجيت صايغ، إضافة إلى قضايا إعلامية وشخصية تُطرح بوضوح، ضمن أسلوب Neshan X المعروف بحواراته العميقة والصادمة أحيانًا، ما يجعل الحلقة واحدة من أكثر حلقات الموسم ترقّبًا.
تابعوا الحلقة الليلة عند الساعة 21:30 حصريًا على قناة الجديد، وبالتزامن عبر الجديد فن على يوتيوب.
احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد أنجيلا السيسي، التي لطالما تصفها بـابنتها التي لم تنجبها، في رسالة مؤثرة عكست عمق العلاقة الإنسانية التي تجمعهما منذ سنوات.
نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو عائلياً دافئاً جمعها بوالدها نبيل عجرم، على وقع أغنيتها الجديدة أنا صورة ليك التي تحمل رسالة مباشرة إلى الأب.
غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.