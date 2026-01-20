جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

الحلقة تحمل طابعًا خاصًا، حيث تكشف عن مواقف وتجارب تُعرض للمرة الأولى، وتخوض نقاشًا مباشرًا بلا خطوط حمراء، في حوار يتّسم بالجرأة والشفافية، ويعد الجمهور بتصريحات قوية ورسائل لافتة.

اللقاء يسلّط الضوء على محطات مفصلية في مسيرة جورجيت صايغ، إضافة إلى قضايا إعلامية وشخصية تُطرح بوضوح، ضمن أسلوب Neshan X المعروف بحواراته العميقة والصادمة أحيانًا، ما يجعل الحلقة واحدة من أكثر حلقات الموسم ترقّبًا.

تابعوا الحلقة الليلة عند الساعة 21:30 حصريًا على ، وبالتزامن عبر الجديد فن على .