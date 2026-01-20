الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
A-
A+

جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

فن

2026-01-20 | 05:10
جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X
العودة الى الأعلى
Aljadeed
جورجيت صايغ تكشف أسرارها في حلقة استثنائية الليلة من Neshan X

تترقّب الساحة الإعلامية حلقة استثنائية من برنامج Neshan X، تُعرض الليلة، وتستضيف الإعلامية جورجيت صايغ في مواجهة صريحة وجريئة مع الإعلامي نيشان.

الحلقة تحمل طابعًا خاصًا، حيث تكشف جورجيت صايغ عن مواقف وتجارب تُعرض للمرة الأولى، وتخوض نقاشًا مباشرًا بلا خطوط حمراء، في حوار يتّسم بالجرأة والشفافية، ويعد الجمهور بتصريحات قوية ورسائل لافتة.

اللقاء يسلّط الضوء على محطات مفصلية في مسيرة جورجيت صايغ، إضافة إلى قضايا إعلامية وشخصية تُطرح بوضوح، ضمن أسلوب Neshan X المعروف بحواراته العميقة والصادمة أحيانًا، ما يجعل الحلقة واحدة من أكثر حلقات الموسم ترقّبًا.

تابعوا الحلقة الليلة عند الساعة 21:30 حصريًا على قناة الجديد، وبالتزامن عبر الجديد فن على يوتيوب

اقرأ ايضا في فن

إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي
11:24

إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد أنجيلا السيسي، التي لطالما تصفها بـابنتها التي لم تنجبها، في رسالة مؤثرة عكست عمق العلاقة الإنسانية التي تجمعهما منذ سنوات.

11:24

إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلاد أنجيلا السيسي، التي لطالما تصفها بـابنتها التي لم تنجبها، في رسالة مؤثرة عكست عمق العلاقة الإنسانية التي تجمعهما منذ سنوات.

نانسي عجرم بفيديو مؤثر مع والدها يحصد ملايين المشاهدات
11:10

نانسي عجرم بفيديو مؤثر مع والدها يحصد ملايين المشاهدات

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو عائلياً دافئاً جمعها بوالدها نبيل عجرم، على وقع أغنيتها الجديدة أنا صورة ليك التي تحمل رسالة مباشرة إلى الأب.

11:10

نانسي عجرم بفيديو مؤثر مع والدها يحصد ملايين المشاهدات

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو عائلياً دافئاً جمعها بوالدها نبيل عجرم، على وقع أغنيتها الجديدة أنا صورة ليك التي تحمل رسالة مباشرة إلى الأب.

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

08:47

رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

اخترنا لك
إليسا تحتفل بابنتها التي لم تُنجبها… رسالة حب مؤثرة لـ أنجيلا السيسي
11:24
نانسي عجرم بفيديو مؤثر مع والدها يحصد ملايين المشاهدات
11:10
رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
08:47
لقاء الخميسي تحسم الجدل وتعلن التصالح مع زوجها محمد عبد المنصف
08:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026