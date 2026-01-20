الأخبار
لقاء الخميسي تحسم الجدل وتعلن التصالح مع زوجها محمد عبد المنصف
لقاء الخميسي تحسم الجدل وتعلن التصالح مع زوجها محمد عبد المنصف
لقاء الخميسي تحسم الجدل وتعلن التصالح مع زوجها محمد عبد المنصف

فن

2026-01-20 | 08:43
لقاء الخميسي تحسم الجدل وتعلن التصالح مع زوجها محمد عبد المنصف
لقاء الخميسي تحسم الجدل وتعلن التصالح مع زوجها محمد عبد المنصف

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بمقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله برفقة زوجها الكابتن محمد عبد المنصف وأولادهما، في خطوة اعتبرها كثيرون أول رد غير مباشر منها على الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول زواج زوجها من إيمان الزيدي.

وأرفقت لقاء الخميسي الفيديو برسالة مطوّلة حملت مشاعر إنسانية صادقة، تحدثت فيها عن تقلبات الحياة بين الفرح والألم، وعن فترات التيه والحيرة التي يمر بها الإنسان أثناء بحثه عن الصواب، مؤكدة أن الحكمة قد تولد من قلب الحزن، وأن التجارب القاسية قد تكون بابًا للفهم والنضج.

وأوضحت لقاء أن الحياة تختبر الإنسان باستمرار، فتمر أيام تحمل السعادة، وأخرى تحمل الألم والخذلان، مشيرة إلى أن الإنسان قد يضيع أحيانًا مع نفسه قبل أن يبدأ رحلة التفكير فيما هو صحيح وما هو خاطئ، ويتساءل عما إذا كانت التجارب التي مر بها شرًا أم خيرًا.

وأضافت أن الخطأ جزء من الطبيعة البشرية، مؤكدة أن الجميع يخطئ ويتيه وسط ضغوط الحياة، لكن الفارق الحقيقي يكمن في كيفية التعامل مع الخطأ. ولفتت إلى أن هناك من يخطئ ويستمر في الخطأ، وهناك من يراجع نفسه، يندم، ويعود إلى صوابه ويصحح ما ارتكبه، معتبرة أن الاعتراف بالخطأ والرجوع للطريق الصحيح هو دليل قوة وليس ضعفًا، وأن باب المغفرة والسماح مفتوح دائمًا.

وحرصت لقاء الخميسي على توجيه الشكر لكل من ساندها ووقف إلى جانبها خلال الفترة الماضية، سواء من أصدقائها المقربين أو من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن امتنانها لكل كلمة دعم ودعاء صادق كان له أثر كبير في التخفيف عنها.

وفي ختام رسالتها، شددت لقاء على أهمية الحفاظ على البيوت والعائلات، معتبرة أن هدم البيوت أمر سهل، بينما الحفاظ عليها يحتاج إلى قوة وإرادة. ووجهت رسالة لكل امرأة وربّة منزل بضرورة التمسك بعائلتها والدفاع عن بيتها وأولادها، وعدم السماح لأي شخص بالتدخل أو المساس باستقرار الأسرة، مؤكدة أن البدايات الجديدة ممكنة دائمًا حين تكون قائمة على الحب والسلام وراحة البال.

