رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

فن

2026-01-20 | 08:47
رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما
رحيل الممثلة السورية رجاء قوطرش بعد مسيرة حافلة في الدراما

غيّب الموت الفنانة السورية رجاء قوطرش، لتفقد الدراما السورية واحدة من وجوهها الهادئة التي راكمت حضورًا لافتًا عبر سنوات طويلة من العمل الفني. وقد نعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، متقدّمةً بالتعازي إلى زوجها الفنان فؤاد حسن، وإلى عائلتها ومحبيها، على أن يُعلن لاحقًا عن مواعيد التشييع والدفن والتعزية.

عرفها الجمهور بأدوار متنوّعة عكست قدرتها على التنقّل بين الشخصيات بسلاسة، فكانت حاضرة في أعمال اجتماعية وتاريخية تركت أثرًا واضحًا لدى المشاهدين. وخلال مسيرتها، شاركت في عدد من المسلسلات التي شكّلت محطات بارزة في الدراما السورية، من بينها «بلا غمد»، «إمام الفقهاء»، «أيام الدراسة»، «شيفون»، «ملح الحياة»، «دمشق مع حبي»، «هي دنيتنا»، «وجه العدالة»، «رجاها»، و«باب الشمس: الرحيل»، إلى جانب أعمال أخرى رسّخت مكانتها واحترامها في الوسط الفني.
وكان آخر ظهور فني لرجاء قوطرش من خلال مشاركتها في مسلسل «طلقة حب»، حيث قدّمت أداءً ضمن حبكة درامية إنسانية تتناول التحوّلات القاسية في حياة أسرة تواجه حدثًا غير متوقّع بعد ولادة طفلها، وهو عمل شكّل خاتمة مؤثرة لمسيرتها.
برحيل رجاء قوطرش، يخسر المشهد الدرامي السوري فنانة عُرفت بالالتزام والهدوء والاختيارات المدروسة، فيما تبقى أعمالها شاهدًا على تجربة فنية تركت بصمتها لدى جمهورها وزملائها.

