جورجيت صايغ تهاجم زواج ملحم بركات من مي حريري وتوجه لها رسالة حادة

حلت الفنانة القديرة جورجيت الصايغ ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان في برنامج neshan x الذي يعرض على شاشة الجديد، حيث كشفت الكثير من الاسرار عن حياتها المهنية والشخصية.



في بداية اللقاء تحدثت جورجيت عن حلمها وهي صغيرة بأن تصبح راهبة، كما استذكرت اول لقاء جمعها بالسيدة فيروز.

وفي لحظة مؤثرة، بكت على كاشفة عن فقدانها النظر في احدى عينيها قائلة: ورا البكي على زياد الرحباني .

اما عن تعاونها مع الراحل زياد الرحباني في مسرحية "سهرية"، فقالت "حبيب قلبي وانسان بطير ".

هذا واختارت تمثيليا ووعن اليسا قالت: بحب صوتها كتير.

وفيما خص الحياة الشخصية، كشفت جورجيت تفاصيل عن علاقة الحب التي جمعتها بالراحل ملحم بركات، متحدثة عن اخر زيارة قام بها الى منزلها قبل وفاته.

وكذلك هاجمت زواجه من مي حريري ووجهت لها رسالة على الهواء :حبي هالعيلة".

وفي سياق الحلقة، كشفت جورجيت اسرارا لأول مرة عن اخر ايام الشحرورة ، وتحدثت عن حرمانها من الأمومة وعن الفقر الذي عاشته.

والمفاجأة كانت بكشفها عن محاولتها انهاء حياتها 3 مرات.