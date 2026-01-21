الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية
بعد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية
A-
A+

بعد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية

فن

2026-01-21 | 06:09
بعد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع فيديو عفوي نشرته النجمة ليليا الأطرش على هامش حضورها حفل Joy Awards 2026 في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وذلك برفقة النجم السوري ميلاد يوسف.

ويظهر ميلاد يوسف في المقطع وهو يقود سيارة مخصّصة لنقل النزلاء في أحد الفنادق الكبرى، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ بعد رؤيته ليليا الأطرش تقف على جانب الطريق في موقف السيارات. وبدت ليليا في غاية الأناقة والجمال بإطلالة كاجوال بسيطة، ليدور بينهما حوار عفوي أعاد إلى الأذهان ثنائيتهما المحبوبة في مسلسل باب الحارة.

وفي أجواء طريفة حملت طابعًا رومانسيًا خفيفًا، خاطبت ليليا الأطرش ميلاد يوسف بلهجة شخصية “لطفية” التي اشتهرت بها في العمل، معاتبةً إياه قائلة: “ابن عمي وينك؟ لك مختفي وغابت عني 14 سنة، ما اشتقتلي؟”. ليردّ عليها ميلاد يوسف بروح شخصية “عصام”: “والله معك حق، 14 سنة عم لف وطوف، بس بيني وبينك ما رحتي من بالي يا لطوف”. لتعود ليليا وتجيبه بابتسامة: “إي قد ما تلف وتطوف مرجوعك لحضن لطوف”.

وبعد هذا الحوار العفوي، صعدت ليليا الأطرش إلى السيارة برفقة ميلاد يوسف، وغادرا معًا في مشهد لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين عبّروا عن حنينهم للثنائي الذي شكّل علامة فارقة في ذاكرة الدراما السورية.

وأرفقت ليليا الفيديو بتعليق كتبت فيه: “بعد 14 سنة عصام لاقى لطفية بالسعودية… لطفية وعصام بنسخة 2026”، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور، حيث حصد المقطع آلاف الإعجابات والتعليقات التي عبّرت عن الشوق الكبير لثنائية “لطفية وعصام” ولأيام “باب الحارة” التي لا تزال حاضرة في وجدان المشاهدين العرب.

اقرأ ايضا في فن

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية
07:35

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية

عاد اسم المنتج السوري محمد قبنض إلى الواجهة بقوة بعد إعلان وزارة الداخلية السورية العثور عليه سالمًا، عقب أربعة أشهر من اختفائه الغامض في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا. غير أن الاهتمام لم ينحصر في تفاصيل العملية الأمنية، بل اتجه إلى تصريح لافت أدلى به نجله في أول تعليق عائلي بعد الإعلان الرسمي.

07:35

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية

عاد اسم المنتج السوري محمد قبنض إلى الواجهة بقوة بعد إعلان وزارة الداخلية السورية العثور عليه سالمًا، عقب أربعة أشهر من اختفائه الغامض في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا. غير أن الاهتمام لم ينحصر في تفاصيل العملية الأمنية، بل اتجه إلى تصريح لافت أدلى به نجله في أول تعليق عائلي بعد الإعلان الرسمي.

هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر
07:34

هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد موجة تفاعل واسعة بعد تصريحاتها الأخيرة حول الزواج، والتي أعادت فتح النقاش حول حياتها الشخصية، بالتزامن مع تداول صورة جمعتها بطليقها الفنان أحمد فهمي في المطار، في أول ظهور لهما معًا منذ إعلان انفصالهما رسميًا.

07:34

هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر

أثارت الفنانة المصرية هنا الزاهد موجة تفاعل واسعة بعد تصريحاتها الأخيرة حول الزواج، والتي أعادت فتح النقاش حول حياتها الشخصية، بالتزامن مع تداول صورة جمعتها بطليقها الفنان أحمد فهمي في المطار، في أول ظهور لهما معًا منذ إعلان انفصالهما رسميًا.

شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards
07:31

شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards

عادت الفنّانة الكويتية شجون الهاجري إلى التواصل المباشر مع جمهورها عبر تطبيق سناب شات بعد غياب دام لفترة، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من متابعيها. وظهرت شجون، الثلاثاء، في سلسلة مقاطع قصيرة وجّهت خلالها رسالة عفوية عبّرت فيها عن امتنانها لكل من صوّت لها وأسهم في فوزها بجائزة خلال حفل Joy Awards الأخير، مؤكدة أن دعم الجمهور شكّل لها دفعة نفسية كبيرة في مرحلة وصفتها بالدقيقة.

07:31

شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards

عادت الفنّانة الكويتية شجون الهاجري إلى التواصل المباشر مع جمهورها عبر تطبيق سناب شات بعد غياب دام لفترة، في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من متابعيها. وظهرت شجون، الثلاثاء، في سلسلة مقاطع قصيرة وجّهت خلالها رسالة عفوية عبّرت فيها عن امتنانها لكل من صوّت لها وأسهم في فوزها بجائزة خلال حفل Joy Awards الأخير، مؤكدة أن دعم الجمهور شكّل لها دفعة نفسية كبيرة في مرحلة وصفتها بالدقيقة.

اخترنا لك
نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية
07:35
هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر
07:34
شجون الهاجري تعود إلى سناب شات برسالة شكر مؤثرة بعد فوزها في Joy Awards
07:31
ميادة الحناوي تفاجئ الجمهور برشاقة لافتة وتغيّر جذري في ملامحها
07:26

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026