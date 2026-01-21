حزن في الوسط الفني… وفاة والدة نضال الشافعي

وأعلن نضال خبر الوفاة عبر منشور مؤثّر على حسابه الرسمي على موقع ، عبّر فيه عن حزنه الشديد لفقدان والدته، كاتبًا: «إن لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة أغلى الناس أمي». كما كشف عن تفاصيل صلاة الجنازة ومراسم الدفن، طالبًا من جمهوره ومحبيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، الأربعاء الموافق 21 يناير/ الثاني 2026، في آل بهجت بمدينة دريم لاند، على أن يتم تشييع الجثمان ودفنه في مقابر العائلة بطريق الواحات.

وشهد الخبر تفاعلًا واسعًا من الفنانين والجمهور، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لنضال الشافعي، معبّرين عن تعاطفهم ودعمهم له في هذا المصاب الأليم، سائلين الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان.