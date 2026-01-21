الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لحظة حب دافئة… آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها
لحظة حب دافئة… آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها
A-
A+

لحظة حب دافئة… آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

فن

2026-01-21 | 13:08
لحظة حب دافئة… آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لحظة حب دافئة… آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

شاركت المطربة المصرية آمال ماهر جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال علي محجوب، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده، في أجواء اتسمت بالدفء والخصوصية.

وأرفقت آمال ماهر الصورة برسالة تهنئة رومانسية قصيرة، كتبت فيها: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتعبير عن إعجابهم بعفوية اللحظة والانسجام الواضح بين الزوجين.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بعلاقة الثنائي وتمنت لهما دوام السعادة، معتبرين أن ظهور آمال ماهر بهذه العفوية يعكس حالة من الاستقرار والهدوء في حياتها الشخصية.

وكانت آمال ماهر قد احتفلت بليلة رأس السنة برفقة زوجها في أجواء عائلية دافئة، حيث شارك علي محجوب متابعيه حينها بصورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وعلّق عليها قائلاً: “كل سنة وإنتي عمري وآمالي”.

ولم تتأخر آمال ماهر في الرد على تعليق زوجها، إذ عبّرت عن مشاعرها بكلمات رومانسية كتبت فيها: “كل سنة وأنت كل حياتي”، وهو ما حصد إعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين، الذين رأوا في هذا التبادل العاطفي لحظة صادقة تعبّر عن قوة العلاقة بينهما.

ويحرص الثنائي بين الحين والآخر على مشاركة الجمهور بلقطات محدودة من حياتهما الخاصة، دون المبالغة في الظهور الإعلامي، ما يضفي على ظهورهما طابعًا هادئًا وبعيدًا عن الاستعراض، الأمر الذي يلقى استحسان شريحة واسعة من محبي آمال ماهر.

اقرأ ايضا في فن

والدة ريهام عاصم تفجّر رواية صادمة عن وفاة ابنتها
13:15

والدة ريهام عاصم تفجّر رواية صادمة عن وفاة ابنتها

كشفت والدة الستايلست المصرية الراحلة ريهام عاصم تفاصيل مؤلمة وصادمة عن الساعات الأخيرة في حياة ابنتها، متهمة المستشفى الذي كانت تتلقى العلاج فيه بالتقصير والإهمال، ومؤكدة أن ما جرى داخل أروقته كان السبب المباشر في تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

13:15

والدة ريهام عاصم تفجّر رواية صادمة عن وفاة ابنتها

كشفت والدة الستايلست المصرية الراحلة ريهام عاصم تفاصيل مؤلمة وصادمة عن الساعات الأخيرة في حياة ابنتها، متهمة المستشفى الذي كانت تتلقى العلاج فيه بالتقصير والإهمال، ومؤكدة أن ما جرى داخل أروقته كان السبب المباشر في تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

ديفيد بيكهام يرد لاول مرة على ازمته مع ابنه بروكلين
13:11

ديفيد بيكهام يرد لاول مرة على ازمته مع ابنه بروكلين

عاد الخلاف العائلي داخل أسرة بيكهام إلى واجهة الاهتمام الإعلامي مجددًا، بعد تصريحات متبادلة وغير مباشرة بين الابن الأكبر بروكلين بيكهام ووالده نجم كرة القدم البريطاني الشهير ديفيد بيكهام، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول العلاقة بين الشهرة والعائلة وحدود التدخل الأبوي في حياة الأبناء.

13:11

ديفيد بيكهام يرد لاول مرة على ازمته مع ابنه بروكلين

عاد الخلاف العائلي داخل أسرة بيكهام إلى واجهة الاهتمام الإعلامي مجددًا، بعد تصريحات متبادلة وغير مباشرة بين الابن الأكبر بروكلين بيكهام ووالده نجم كرة القدم البريطاني الشهير ديفيد بيكهام، في قضية أثارت جدلًا واسعًا حول العلاقة بين الشهرة والعائلة وحدود التدخل الأبوي في حياة الأبناء.

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية
07:35

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية

عاد اسم المنتج السوري محمد قبنض إلى الواجهة بقوة بعد إعلان وزارة الداخلية السورية العثور عليه سالمًا، عقب أربعة أشهر من اختفائه الغامض في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا. غير أن الاهتمام لم ينحصر في تفاصيل العملية الأمنية، بل اتجه إلى تصريح لافت أدلى به نجله في أول تعليق عائلي بعد الإعلان الرسمي.

07:35

نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية

عاد اسم المنتج السوري محمد قبنض إلى الواجهة بقوة بعد إعلان وزارة الداخلية السورية العثور عليه سالمًا، عقب أربعة أشهر من اختفائه الغامض في قضية شغلت الرأي العام وأثارت جدلًا واسعًا. غير أن الاهتمام لم ينحصر في تفاصيل العملية الأمنية، بل اتجه إلى تصريح لافت أدلى به نجله في أول تعليق عائلي بعد الإعلان الرسمي.

اخترنا لك
والدة ريهام عاصم تفجّر رواية صادمة عن وفاة ابنتها
13:15
ديفيد بيكهام يرد لاول مرة على ازمته مع ابنه بروكلين
13:11
نجل محمد قبنض يتصدر بتصريح صادم عن والده ووجه رسالة مؤثرة للحكومة السورية
07:35
هنا الزاهد تفتح باب الزواج مجددًا وصورة المطار مع أحمد فهمي تتصدر
07:34

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026