لحظة حب دافئة… آمال ماهر تحتفل بعيد ميلاد زوجها

وأرفقت آمال ماهر الصورة برسالة تهنئة رومانسية قصيرة، كتبت فيها: “عيد ميلاد يا حبيبي”، وهي الكلمات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها، الذين حرصوا على تقديم التهاني والتعبير عن إعجابهم بعفوية اللحظة والانسجام الواضح بين الزوجين.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بعلاقة وتمنت لهما دوام السعادة، معتبرين أن ظهور آمال ماهر بهذه العفوية يعكس من الاستقرار والهدوء في حياتها الشخصية.

وكانت آمال ماهر قد احتفلت بليلة رأس السنة برفقة زوجها في أجواء عائلية دافئة، حيث شارك علي محجوب متابعيه حينها بصورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي على ، وعلّق عليها قائلاً: “كل سنة وإنتي عمري وآمالي”.

ولم تتأخر آمال ماهر في الرد على تعليق زوجها، إذ عبّرت عن مشاعرها بكلمات رومانسية كتبت فيها: “كل سنة وأنت كل حياتي”، وهو ما حصد إعجاب وتفاعل عدد كبير من المتابعين، الذين رأوا في هذا التبادل العاطفي لحظة صادقة تعبّر عن قوة العلاقة بينهما.

ويحرص الثنائي بين الحين والآخر على مشاركة الجمهور بلقطات محدودة من حياتهما الخاصة، دون المبالغة في الظهور الإعلامي، ما يضفي على ظهورهما طابعًا هادئًا وبعيدًا عن الاستعراض، الأمر الذي يلقى استحسان شريحة من محبي آمال ماهر.