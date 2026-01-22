جيمري بايسال تعلن ارتباطها رسمياً وتكشف هوية حبيبها الجديد بفيديو رومانسي

وجاء هذا الإعلان عبر مقطع فيديو رومانسي ولقطات عفوية نشرتها بايسال عبر حسابها الرسمي على " "، لتؤكد تجاوزها أزماتها السابقة وبداية فصل جديد من السعادة.

وكشف الفيديو الذي لاقى تفاعلاً واسعاً، عن كواليس اللقاءات التي جمعت ، حيث ظهر بولوكباشي وهو يزور جيمري في "كرافان" التصوير الخاص بها، ويدعوها لتناول الحلوى، لتبدأ من هنا رحلة تنقلهما بين عدة أماكن سياحية داخل وخارج . وعلقت على الفيديو بكلمات رقيقة قائلة: "تم أخذي لتناول الحلوى.. شكراً لك جم بولوكباشي"، مرفقةً تعليقها بقلب أحمر.

وتؤكد التقارير الواردة من الصحافة التركية أن الثنائي يعيشان حالياً أجواءً من الرومانسية الهادئة في لندن، حيث اختارا قضاء عطلة خاصة بعيداً عن صخب الإعلام وكاميرات الباباراتزي، وسط مباركات كبيرة من الجمهور الذي تمنى لهما حياة مليئة بالحب.