بوستر مسلسل "مولانا" لـ تيم حسن ونور علي يشعل حماس الجمهور

أعلن قصر كينسينغتون أن الأمير ويليام، ولي عهد المملكة المتحدة، يستعد للقيام بأول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر فبراير المقبل، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية ودبلوماسية بارزة، وتتزامن مع اقتراب البلدين من إحياء الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية في عام 2027.
تصدّر اسم الممثلة الكويتية شجون الهاجري محركات البحث ومنصات التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو مؤثّر يوثّق لحظة انهيارها بالبكاء داخل المصحّة، فور الإعلان عن فوزها بجائزة ضمن حفل جوي اووردز.
حسم النجم جوزيف عطية الجدل الحاصل حول طبيعة علاقته بملكة جمال لبنان لعام2025 بيرلا حرب، وما إذا كان هناك علاقة حب تجمع بينهما.