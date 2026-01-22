بوستر مسلسل "مولانا" لـ تيم حسن ونور علي يشعل حماس الجمهور

اشعل بوستر مسلسل "مولانا"، انتاج شركة الصباح وبطولة ونور علي ومنى واصف وغيرهم من نجوم ، الجمهور.



العمل يغوص في عالم الشخصيات المزدوجة، حيث الأقنعة ليست خيارًا بل وسيلة للبقاء، وحيث النفوذ لا يُمارَس علنًا بل يُفرض في الظل، عبر شبكة علاقات معقّدة تحكمها المصلحة والتهديد.

“مولانا” ليس حكاية فرد، بل مرآة لواقع هشّ تُصاغ فيه الحقائق على قياس الأقوى، وتُدفن الحقيقة كلما اقتربت من الضوء.

تابعوا " " طيلة شهر المبارك على شاشة الجديد.