فيديو مؤثر للممثلة الكويتية شجون الهاجري من المصحة يتصدر

وظهر في المقطع تأثّر شجون الواضح وعدم قدرتها على حبس دموعها، في عكس حجم الضغوط النفسية والتجارب الصعبة التي مرّت بها خلال الفترة الماضية، ما حوّل لحظة الفوز من مجرد تتويج فني إلى لحظة إنسانية صادقة لامست الجمهور.وكانت قد حققت إنجازًا لافتًا بفوزها بجائزة “الممثلة المفضّلة” في فئة السينما عن دورها في فيلم عرس النار، إلا أنها لم تتمكن من الحضور شخصيًا لتسلّم الجائزة خلال حفل الذي أُقيم في .ورغم غيابها، أطلت شجون عبر رسالة مصوّرة عُرضت خلال الحفل، وجّهت فيها الشكر لجمهورها، وأهدت الجائزة إلى روح والدها الراحل، في لحظة مؤثرة لامست مشاعر الحاضرين والمتابعين.