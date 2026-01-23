شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيًا بعد تداول صور مسيئة لها

وأوضح المستشار ، محامي ، أن موكلته قررت اتخاذ خطوات قانونية حاسمة بحق عدد من الصفحات التي قامت بنشر هذه الصور، مؤكدًا أنه جرى البدء بالإجراءات اللازمة لملاحقة القائمين عليها، في محاولة لوضع حد للتجاوزات المتكررة.

وأشار قنطوش إلى أن تمر بمرحلة نفسية صعبة، وأن تفاقم الأمر جاء بعد انتشار تلك الصور على نطاق واسع، لافتًا إلى أن ما تم تداوله لا يمس الفنانة وحدها، بل انعكس سلبًا على أسرتها أيضًا، وهو ما دفعها لعدم التهاون هذه المرة، والإصرار على محاسبة كل من أساء إليها.

وأضاف أن موكلته لن تتراجع عن استكمال المسار القانوني، معتبرًا أن ما جرى يُعد تعديًا مباشرًا على سمعتها وصورتها العامة، ولا يمكن التغاضي عنه تحت أي ظرف.

ويأتي هذا التطور بعد انتشار مقطع فيديو على أثار من القلق بين جمهور شيرين ، حيث زعم مروّجوه أنه مصوّر من داخل أحد المستشفيات، الأمر الذي فتح الباب أمام موجة من الشائعات والتكهنات حول حالتها.