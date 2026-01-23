تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون ورسالة خاصة لجمهوره

ونشر مخيون رسالة عبر حسابه على عبّر فيها عن تقديره الكبير للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدًا بموقفه الإنساني ومتابعته المستمرة لحالته الصحية، معتبرًا أن دعمه يعكس دور النقابة الحقيقي في رعاية الفنانين والدفاع عنهم.

كما توجّه بالشكر إلى الطبيب المعالج عمرو السمان والفريق الطبي المشرف على حالته، إضافة إلى طاقم التمريض، مثنيًا على ما وصفه بالعناية الصادقة والاهتمام المهني الذي حظي به منذ دخوله المستشفى.

وفي رسالة خاصة إلى جمهوره في مصر والوطن ، عبّر مخيون عن تأثره الكبير بكمّ المحبة التي وصلته خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن رسائل الدعم والدعاء كان لها أثر بالغ في رفع معنوياته، ومعتذرًا في الوقت نفسه عن عدم تمكنه من الرد على الاتصالات الهاتفية في هذه المرحلة.

وكان الفنان قد خضع لعملية جراحية دقيقة داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، على أن يغادر المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء مرحلة التعافي.

ومن المنتظر أن يعود مخيون إلى نشاطه الفني قريبًا، حيث يستعد لاستكمال تصوير دوره في مسلسل إفراج المقرر في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية الأخرى، من بينها مسلسل سوا سوا ومسلسل إعلام وراثة، اللذان يتناولان قضايا اجتماعية وإنسانية معاصرة.