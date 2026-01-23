الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون ورسالة خاصة لجمهوره
تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون ورسالة خاصة لجمهوره
A-
A+

تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون ورسالة خاصة لجمهوره

فن

2026-01-23 | 04:46
تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون ورسالة خاصة لجمهوره
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تطورات الحالة الصحية لـ عبد العزيز مخيون ورسالة خاصة لجمهوره

طمأن الفنان المصري عبد العزيز مخيون جمهوره على حالته الصحية، بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية وُصفت بالناجحة، مؤكدًا أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة ويتماثل للشفاء وسط دعم واسع من محبيه وزملائه في الوسط الفني.

ونشر مخيون رسالة عبر حسابه على فيسبوك عبّر فيها عن تقديره الكبير للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشيدًا بموقفه الإنساني ومتابعته المستمرة لحالته الصحية، معتبرًا أن دعمه يعكس دور النقابة الحقيقي في رعاية الفنانين والدفاع عنهم.

كما توجّه بالشكر إلى الطبيب المعالج عمرو السمان والفريق الطبي المشرف على حالته، إضافة إلى طاقم التمريض، مثنيًا على ما وصفه بالعناية الصادقة والاهتمام المهني الذي حظي به منذ دخوله المستشفى.

وفي رسالة خاصة إلى جمهوره في مصر والوطن العربي، عبّر عبد العزيز مخيون عن تأثره الكبير بكمّ المحبة التي وصلته خلال فترة مرضه، مؤكدًا أن رسائل الدعم والدعاء كان لها أثر بالغ في رفع معنوياته، ومعتذرًا في الوقت نفسه عن عدم تمكنه من الرد على الاتصالات الهاتفية في هذه المرحلة.

وكان الفنان قد خضع لعملية جراحية دقيقة داخل أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، على أن يغادر المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء مرحلة التعافي.

ومن المنتظر أن يعود مخيون إلى نشاطه الفني قريبًا، حيث يستعد لاستكمال تصوير دوره في مسلسل إفراج المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية الأخرى، من بينها مسلسل سوا سوا ومسلسل إعلام وراثة، اللذان يتناولان قضايا اجتماعية وإنسانية معاصرة.

 
 

اقرأ ايضا في فن

شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيًا بعد تداول صور مسيئة لها
04:49

شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيًا بعد تداول صور مسيئة لها

تحرّك فريق الدفاع عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قانونيًا، بعد موجة إساءات طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في تداول صور اعتُبرت مسيئة وتُظهرها بشكل غير لائق، ما تسبب لها بحالة من الانزعاج الشديد.

04:49

شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيًا بعد تداول صور مسيئة لها

تحرّك فريق الدفاع عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب قانونيًا، بعد موجة إساءات طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في تداول صور اعتُبرت مسيئة وتُظهرها بشكل غير لائق، ما تسبب لها بحالة من الانزعاج الشديد.

هيفاء وهبي تقاضي طبيبًا مصريًا بتهمة استغلال صورتها دون إذن
04:40

هيفاء وهبي تقاضي طبيبًا مصريًا بتهمة استغلال صورتها دون إذن

تجدّد الجدل القانوني حول اسم الفنانة هيفاء وهبي في مصر، بعدما تقدّمت بدعوى جديدة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، تتهم فيها طبيبًا مصريًا باستخدام صورتها ومقاطع مصوّرة لها في سياق ترويجي من دون أي موافقة قانونية مسبقة.

04:40

هيفاء وهبي تقاضي طبيبًا مصريًا بتهمة استغلال صورتها دون إذن

تجدّد الجدل القانوني حول اسم الفنانة هيفاء وهبي في مصر، بعدما تقدّمت بدعوى جديدة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، تتهم فيها طبيبًا مصريًا باستخدام صورتها ومقاطع مصوّرة لها في سياق ترويجي من دون أي موافقة قانونية مسبقة.

رحيل عميد النشرات الجوية… وفاة خبير الطقس حسن كراني
04:34

رحيل عميد النشرات الجوية… وفاة خبير الطقس حسن كراني

توفي صباح اليوم الجمعة 23 يناير 2026 خبير الطقس المعروف حسن كراني، بعد رحلة مهنية طويلة ارتبط خلالها بذاكرة المشاهدين عبر شاشة التلفزيون السعودي لعدة عقود.

04:34

رحيل عميد النشرات الجوية… وفاة خبير الطقس حسن كراني

توفي صباح اليوم الجمعة 23 يناير 2026 خبير الطقس المعروف حسن كراني، بعد رحلة مهنية طويلة ارتبط خلالها بذاكرة المشاهدين عبر شاشة التلفزيون السعودي لعدة عقود.

اخترنا لك
شيرين عبد الوهاب تتحرك قانونيًا بعد تداول صور مسيئة لها
04:49
هيفاء وهبي تقاضي طبيبًا مصريًا بتهمة استغلال صورتها دون إذن
04:40
رحيل عميد النشرات الجوية… وفاة خبير الطقس حسن كراني
04:34
حقيقة نقل عادل امام إلى المستشفى… نقيب الممثلين يحسم الجدل
04:23

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026