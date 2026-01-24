أسرة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد “العندليب الأبيض”

وأوضحت الأسرة، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع ، أنها قررت ملاحقة هذا الشخص قضائيًا، مؤكدة أن ما يقوم به يتجاوز حدود التقليد أو الإعجاب، ويمسّ بصورة عبد الحليم حافظ وإرثه الفني الذي يُعد جزءًا أصيلًا من التراث الثقافي المصري والعربي.

وأضاف البيان أن الأسرة كلّفت المستشار القانوني ياسر قنطوش باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد صانع المحتوى المذكور، بسبب تعمّده استخدام اسم وصورة عبد الحليم حافظ بطريقة مسيئة، ومن دون أي تنسيق أو إذن مسبق من أصحاب الحقوق الأدبية.

وشددت الأسرة على رفضها القاطع لأي استخدام غير مصرح به لاسم أو صورة الفنان الراحل، سواء عبر المنصات الرقمية أو ، مؤكدة أن أي تجاوز من هذا النوع سيُواجه بإجراءات قانونية حاسمة، حمايةً لقيمة فنية وتاريخية لا يمكن المساس بها.

كما وجّهت الأسرة رسالة واضحة إلى الصحفيين والإعلاميين، دعتهم فيها إلى عدم استضافة هذا الشخص أو الربط بينه وبين عبد الحليم حافظ في أي برامج تلفزيونية أو لقاءات صحفية، محذّرة من أن تجاهل هذا الطلب قد يعرّض الجهات المعنية للمساءلة القانونية.

وأكدت الأسرة في ختام بيانها احترامها وتقديرها لكافة العاملين في الحقل الإعلامي، مشددة على أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على مكانة عبد الحليم حافظ، بوصفه رمزًا فنيًا استثنائيًا ما زال حاضرًا في وجدان الجمهور .

ويُعد عبد الحليم حافظ من أبرز أعلام الغناء في مصر والعالم العربي، إذ ترك إرثًا فنيًا خالدًا من الأغاني والأفلام التي لا تزال تحظى بجماهيرية رغم مرور عقود على رحيله. وقد تعاون خلال مسيرته مع كبار الشعراء والملحنين، وقدم عشرات الأعمال التي رسّخت لقبه الشهير “العندليب الأسمر”.

ورحل عبد الحليم حافظ عن عالمنا في مارس/آذار عام 1977 بعد صراع طويل مع المرض، إلا أن صوته وأعماله ما زالت حاضرة بقوة، لتؤكد مكانته كأحد أهم رموز الفن العربي عبر الأجيال.