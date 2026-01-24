وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض

فُجع الوسط الفني اليمني بوفاة الفنان مقبل، عن عمر ناهز 65 عامًا، بعد معاناة طويلة مع المرض، ليطوي برحيله صفحة فنية تركت أثرًا واضحًا في الدراما التلفزيونية ، وخصوصًا في ذاكرة جمهور محافظة الحديدة التي ينتمي إليها.





واشتهر الراحل على نطاق واسع بدوره اللافت في المسلسل الكوميدي الشهير همي همك، حيث جسّد شخصية “الشيخ غيلان” بأسلوب عفوي وحضور فطري، جعل الشخصية قريبة من الجمهور ورسّخ اسمه كأحد الوجوه المحبوبة على الشاشة. هذا الدور شكّل محطة مفصلية في مسيرته، وفتح أمامه أبواب شهرة داخل اليمن وخارجه.



وخلال مشواره الفني، شارك مقبل في عدد من الأعمال الدرامية والمسرحية التي عكست تنوّع قدراته التمثيلية، من أبرزها مسلسلات “باقة ورد”، “العالية”، و“لقمة حلال”، مقدّمًا أدوارًا عبّرت عن الواقع الاجتماعي بروح بسيطة وصادقة. وتميّز أداؤه بالقدرة على المزج بين الكوميديا والبعد الإنساني، ما منحه مكانة خاصة لدى المشاهدين.



وعلى الصعيد الصحي، عانى الراحل لسنوات من ، قبل أن تتدهور حالته مؤخرًا إثر إصابته بالغرغرينا في القدم، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة انتهت بوفاته. وقد سبق رحيله اهتمام رسمي بحالته، حيث زاره نائب والسياحة الوشلي وكرّمه تقديرًا لمسيرته وإسهاماته في الفن اليمني.



ومع إعلان خبر الوفاة، عمّ الحزن منصات التواصل الاجتماعي، حيث نعاه فنانون وجمهور واسع، مستذكرين أخلاقه وتواضعه وبصمته الفنية. وبرحيل محمد مقبل، تخسر الدراما أحد أبنائها المخلصين، فيما يبقى إرثه حاضرًا في ذاكرة المشاهدين وأعماله شاهدة على مسيرة فنية صادقة.

