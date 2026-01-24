اول ظهور لـ لقاء الخميسي مع زوجها محمد عبد المنصف بعد الصلح بينهما

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة بإطلالة أنيقة وهادئة، وبدا عليها الاستقرار والاطمئنان، حيث بدت منسجمة إلى جانب زوجها في أجواء عكست من الهدوء بعد مرحلة صعبة. كما ظهر في الصورة الفنان سليم وزوجته، ما أضفى طابعًا وديًا على اللقطة، وكشف عن وجود مجموعة من الأصدقاء المقربين الذين حرصوا على دعم لقاء الخميسي خلال الفترة الماضية.

ومن خلال الصورة، وجّهت لقاء رسالة غير مباشرة تؤكد فيها تمسّكها بدائرة أصدقائها المقرّبين، الذين وقفوا إلى جانبها في واحدة من أكثر الفترات حساسية في حياتها الشخصية، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

وسرعان ما انتشرت الصورة على نطاق واسع عبر ، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن سعادتهم بظهور لقاء الخميسي في حالة نفسية مستقرة، مشيدين بقوتها وقدرتها على تجاوز الأزمة واستعادة توازنها الشخصي. كما رأى البعض أن الصورة تحمل دلالة واضحة على عودة الهدوء إلى حياتها الخاصة بعد موجة من الجدل والتكهنات.