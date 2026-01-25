نجم باب الحارة يعلن اعتزاله التمثيل ويصف الوسط الفني بالمدعي

أعلن الممثل الفلسطيني السوري وائل اعتزاله التمثيل نهائياً عبر سلسلة منشورات على حسابه في ، موجهاً انتقادات قاسية للوسط الفني الذي وصفه بـ«المدّعي وغير المتحضّر».

وكتب ، المعروف بدوره «أبو أحمد» في الجزء الرابع من مسلسل : «كم كنت تافهاً عندما امتهنت التمثيل… فصام لا ريب فيه عن الواقع»، مضيفاً في منشور لاحق أن العمل مع «مجموعة مدّعي ثقافة يعانون ازدواجية الشخصية» يقود بالضرورة إلى التشبّه بهم، قبل أن يحسم قراره قائلاً: «أعلن اعتزالي مهنة التمثيل إلى غير رجعة… المهن الإنسانية يجب أن تكون في مجتمعات متحضّرة».

وكان أبو غزالة قد كشف في أيلول الماضي عن انتقاله للعمل كمستشار عقاري محترف ومرخّص، مع إبقاء التمثيل كهواية يعود إليها «حين يدعوني الشوق»، قبل أن يقرر إغلاق هذا الباب نهائياً.

يُذكر أن غزالة من مواليد عام 1971، خريج كلية التجارة والاقتصاد بجامعة دمشق، وبدأ مسيرته الفنية كمغنٍ لشارات مسلسلات قبل أن يشارك في أعمال درامية بارزة مثل «خاتون»، «مرايا»، «طاحون الشر»، «بيت جدي» و«تحت المداس».