نجم باب الحارة يعلن اعتزاله التمثيل ويصف الوسط الفني بالمدعي

الفنان اللبناني خالد الهبر ضيف ميشيل تويني في "بيت الشاعر".. الآن على الجديد
القناة 12 الإسرائيلية: رئيس هيئة الطيران المدني في إسرائيل يحذّر شركات الطيران الأجنبية العاملة في مطار بن غوريون من "فترة أمنية حساسة محتملة" خلال عطلة نهاية الأسبوع
4 آب "الحقيقة الضائعة"
2026-01-25 | 03:22
أعلن الممثل الفلسطيني السوري وائل أبو غزالة اعتزاله التمثيل نهائياً عبر سلسلة منشورات على حسابه في فيسبوك، موجهاً انتقادات قاسية للوسط الفني الذي وصفه بـ«المدّعي وغير المتحضّر».

وكتب أبو غزالة، المعروف بدوره «أبو أحمد» في الجزء الرابع من مسلسل باب الحارة: «كم كنت تافهاً عندما امتهنت التمثيل… فصام لا ريب فيه عن الواقع»، مضيفاً في منشور لاحق أن العمل مع «مجموعة مدّعي ثقافة يعانون ازدواجية الشخصية» يقود بالضرورة إلى التشبّه بهم، قبل أن يحسم قراره قائلاً: «أعلن اعتزالي مهنة التمثيل إلى غير رجعة… المهن الإنسانية يجب أن تكون في مجتمعات متحضّرة».
 
وكان أبو غزالة قد كشف في أيلول الماضي عن انتقاله للعمل كمستشار عقاري محترف ومرخّص، مع إبقاء التمثيل كهواية يعود إليها «حين يدعوني الشوق»، قبل أن يقرر اليوم إغلاق هذا الباب نهائياً.
 
يُذكر أن وائل أبو غزالة من مواليد دمشق عام 1971، خريج كلية التجارة والاقتصاد بجامعة دمشق، وبدأ مسيرته الفنية كمغنٍ لشارات مسلسلات قبل أن يشارك في أعمال درامية بارزة مثل «خاتون»، «مرايا»، «طاحون الشر»، «بيت جدي» و«تحت المداس».

