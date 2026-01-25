لقاء سويدان تكشف تطورات حالتها الصحية وتوجه رسالة دعم لمصابات بالعصب السابع

وأكدت لقاء سويدان أنها تواصل عملها بشكل طبيعي رغم معاناتها الصحية، موضحة أنها تتعامل مع المرض برضا كامل وتعتبره قضاءً من يحمل في داخله رسالة. وشدّدت على أن تقبّل الواقع والإيمان يساعدان الإنسان على تخطي أصعب الظروف النفسية والصحية.

وأوضحت أن تأثير المرض اقتصر على شكلها الخارجي فقط، لافتة إلى أن كثيرين يعانون منذ الطفولة من إعاقات جسدية مختلفة، ومع ذلك يعيشون حياة طبيعية وقوية، شرط ألا تتحول الإعاقة إلى عائق فكري أو أخلاقي أو روحي. وأضافت أن قوة الإنسان الحقيقية تكمن في وعيه ونظرته للحياة لا في مظهره الخارجي.

ووجّهت الفنانة رسالة مباشرة لكل من تمر بتجربة مرضية مشابهة، دعت فيها إلى التمسك بالأمل وعدم الاستسلام، مؤكدة أن الدعم النفسي والإيجابية يلعبان دورًا كبيرًا في رحلة العلاج.

وكانت لقاء سويدان قد فاجأت جمهورها سابقًا بكشف تفاصيل أزمتها الصحية على ، خلال حلقة من برنامج «لقاء على الهواء» الذي تقدّمه على قناة ، حيث ظهرت بملامح متأثرة وكشفت أن أزمة نفسية وضغطًا شديدًا أدّيا إلى التهاب العصب السابع في وجهها.

وقالت خلال الحلقة إنها أرادت أن تُظهر الجانب الإنساني للفنانين «من دون خجل»، مؤكدة أن الفنان في النهاية إنسان يفرح ويحزن ويقع ويقاوم، لكنه غالبًا ما يُجبر على إخفاء ضعفه أمام الجمهور. وأضافت أن الطبيب أبلغها بأن حالتها الصحية ناتجة عن ضغط نفسي شديد، نتيجة كبت المشاعر والظهور الدائم بمظهر القوة، ما ترك أثره على صحتها.