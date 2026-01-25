الشامي يخرج عن صمته ويوضح بذكاء سبب تقبيل يده بدل يد نانسي عجرم

ومع تصاعد الجدل، خرج الشامي عن صمته عبر خاصية “الستوري” على ، موضحًا أن ما حصل كان «احترامًا رمزيًا بفعل رمزي»، وحرصًا على عدم التعدي على المساحة الشخصية للفنانة لعدم وجود معرفة شخصية بينهما، مؤكدًا أن الموقف بروتوكولي وطبيعي ولا يستحق التضخيم.

توضيح الشامي انعكس سريعًا على تفاعل الجمهور، إذ انهالت التعليقات الإيجابية التي أشادت بوعيه واحترامه، وكتب متابعون: «محترم»، «الفن أخلاق»، «فنان خلوق»، و«ألطف فنان بجيله»، معتبرين أن تصرّفه يعكس رقيًا إنسانيًا وفهمًا واضحًا لحدود المساحة الشخصية في اللقاءات العامة.