بسام البريكان المتحدث باسم مجموعة "ام بي سي" يرد على احمد سعد بعد اعلان تعرضه للخداع

أصدرت مجموعة MBC بيانًا رسميًّا، على خلفية الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول برنامج The Voice، عقب تصريحات الفنان المصري سعد، عضو لجنة التحكيم، والتي عبّر خلالها عن شعوره بـ"الخداع" من تجربته في البرنامج.



وأوضح بسام البريكان، المتحدث الرسمي مجموعة MBC، ومدير عام التواصل المؤسسي والعلاقات العامة والمسؤولية الاجتماعية في المجموعة، أن الهدف الأساسي من برنامج The Voice يتمثل في اكتشاف المواهب الحقيقية والاهتمام بها ودعمها، وليس التركيز فقط على الفوز أو الخسارة.

وقال البريكان في البيان الرسمي: إن The Voice برنامج ترفيهي تنافسي، وتلك الطبيعة لا تتغير مهما كانت النتائج، مشيرًا إلى أن البرنامج يُنتج وفق معاييرعالمية ثابتة منذ موسمه الأول وحتى الموسم الأخير، باعتباره جزءًا من صيغة عالمية معتمدة، وليس مجرد نسخة محلية.

وأضاف أن مجموعة MBC تحرص على تقديم برامجها بأعلى مستويات الجودة المهنية، من حيث الإعداد والتنفيذ والإنتاج، مستندة إلى خبرة تتجاوز 30 عامًا في صناعة المحتوى الترفيهي.

وأكد البريكان أن الغاية الأساسية من البرنامج لا تكمن في تحديد الفائز فقط، بل في احتضان المواهب الشابة وتقديم الدعم الحقيقي لها من قبل لجنة التحكيم، معتبرًا أن هذا الدور يتجاوز أي اعتبارات تتعلق بالنتائج النهائية.

كما علّق بسام البريكان على تصريحات الفنان سعد بشأن نتائج الموسم الأخير من البرنامج، مؤكدًا أن لكل فنان حرية التعبير عن آرائه، إلا أن الأهم في هذه المرحلة هو التركيز على الدور الأساسي للبرنامج، والمتمثل في دعم المتسابقين ومساندتهم بعد انتهاء مشاركتهم.

كان الفنان أحمد سعد قد أثار جدلًا واسعًا بعد تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة الرياض، عقب إحيائه حفلًا غنائيًّا إلى جانب النجمة هيفاء وهبي، حيث قال إنه شعر بالخداع بسبب ما وصفه بـ"سير النتائج في اتجاه معين".

وجاءت هذه التصريحات بعد انتهاء الموسم الأخير من برنامج The Voice، والذي شهد فوز المتسابقة شاهين، ما فتح باب حول كواليس البرنامج وآلية نتائجه.



