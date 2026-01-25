كانييه ويست يثير قلق معجبيه حول حالته الصحية

أثار النجم الأمريكي كانييه قلق معجبيه حول حالته الصحية في أحدث ظهور جمعه بزوجته بيانكا سينسوري، أثناء توجههما لحضور الخاص لفيلم The Housemaid بطولة سويني بمدينة .





في الصور التي تداولها رواد ، أطلَّ كانييه (48 عامًا) بجسد منتفخ وزيادة ملحوظة في الوزن، إذ حاول إخفاء جسده مرتديًا سترة جلدية ضخمة باللون البني. ووفق موقع Marca، صرًح أحد الشهود لصحيفة " " بأن كانييه بدا منتفخًا وبطيئ الحركة، وأقل حيوية خلال المناسبة.

ولم يرد كانييه ويست على الجدل الدائر حول مظهره ووزنه، إلَّا أن مصدر مقرب منه ربط هذا التغير بكثرة سفره ونمطه الغذائي غير الصحي. وقال: كانييه يسافر كثيرًا، ولذا يتناول الطعام خارج المنزل باستمرار، ويكثر من الخبز ويكافئ نفسه بأطباق المعكرونة، خاصة في فصل الشتاء. الجو بارد، وأحيانًا يحتاج الرجل إلى ملء معدته. وأضاف أن محاولات كانييه في اتباع نمط غذائي صحي تعد مهمة صعبة بالنسبة له، رغم معاناته من مشكلات في الوزن منذ عقود.