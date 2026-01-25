محمد امام يعلق على جدل لقب "النمبر وان" ويحسمها: هو عادل إمام

وقال محمد إمام من خلال لقائه مع موقع " ET بالعربي" على تطابق اسم مسلسله مع لقب "الكينج" محمد منير؛ ومناداة عدد كبير من جمهور ومحبي إمام له بالكينج؛ حيث قال : "الكينج محمد منير دا في حتة تانية مانقدرش نيجي جانبه، ولكن الأسم لائق على الموضوع وشدني".
وعن تفاعله وتواجده الكبير عبر مواقع السوشيال ميديا
مؤخرًا قال إمام : "السوشيال ميديا طبعا مهمة جدًا، غير أنا حابب العمل جدًا والنجاح بيعم على الكل لكن الفشل واحد بس بيشيله"، والعمل الناجح بيكون
وراءه منظومة كاملة والكل بيتعب وبيصور علشان نخرج أفضل ما عندنا؛ وبروج دائمًا حرصًا على دعاء الجمهور لنا بالتوفيق".
كما علق النجم محمد إمام على الجدل المثار مؤخرًا حول لقب نمبر وان في الوسط الفني قائلًا : "نمبر وان في الفن عندنا هو عادل إمام
، وكلنا نبذل أقصى مجهود عندنا عشان نعجب الناس، يمكن كل واحد شايف نفسه نمرة واحد والأعلى، وده لصالح الناس في النهاية، عشان نبذل أقصى مجهود وأتمنى الخير للجميع".