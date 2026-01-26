الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الفنانة شمس الكويتية تطلب الدعاء بالشفاء وتثير قلق جمهورها
الفنانة شمس الكويتية تطلب الدعاء بالشفاء وتثير قلق جمهورها
A-
A+

الفنانة شمس الكويتية تطلب الدعاء بالشفاء وتثير قلق جمهورها

فن

2026-01-26 | 10:41
الفنانة شمس الكويتية تطلب الدعاء بالشفاء وتثير قلق جمهورها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الفنانة شمس الكويتية تطلب الدعاء بالشفاء وتثير قلق جمهورها

أثارت الفنانة شمس الكويتية موجة قلق واسعة بين متابعيها، بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أرفقتها بعبارة مقتضبة قالت فيها: «حبايب قلبي ادعولي بالشفاء».

كلمات قليلة كانت كفيلة بإشعال التفاعل خلال دقائق، خصوصاً أن جمهور شمس اعتاد حضورها القوي وجرأتها الدائمة، لا مشاركات توحي بالضعف أو الوعكة الصحية.

ومع انتشار المنشور، انهالت التعليقات والتساؤلات من المتابعين الذين عبّروا عن خوفهم وقلقهم على حالتها الصحية، متسائلين عمّا تمرّ به، وسط سيل من أدعية الشفاء ورسائل الدعم، في مشهد عكس حجم المحبة التي تحظى بها.
 
وزاد الغموض منسوب القلق، إذ لم تكشف شمس عن طبيعة وضعها الصحي، ما فتح الباب أمام تكهنات بين من رجّح أن تكون مجرد حالة إرهاق، ومن خشي أن تكون الوعكة أكثر جدية.

التفاعل الواسع أعاد التأكيد على العلاقة الخاصة التي تجمع شمس بجمهورها، حيث تحوّلت التعليقات إلى مساحة دعاء جماعي، بانتظار أي تطمين. 
وحتى اللحظة، يواصل محبو شمس ترقّب أي تحديث جديد، آملين أن تمرّ هذه الوعكة بسلام، وأن تعود قريباً بإشراقها المعهود وحضورها القوي.

اقرأ ايضا في فن

هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه
12:06

هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه

بينما لا يزال بيان بروكلين بيكهام الناري، المكوّن من ست صفحات، والذي يتهم فيه والديه بالتلاعب والسلوك غير اللائق يتصدّر عناوين الصحف العالمية. تحول الاهتمام فجأة إلى شقيقته الصغرى هاربر بيكهام، التي وجدت نفسها وسط عاصفة لم تكن طرفاً فيها منذ زفاف شقيقها الذي وُصف بـ "الابن الضال"

12:06

هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه

بينما لا يزال بيان بروكلين بيكهام الناري، المكوّن من ست صفحات، والذي يتهم فيه والديه بالتلاعب والسلوك غير اللائق يتصدّر عناوين الصحف العالمية. تحول الاهتمام فجأة إلى شقيقته الصغرى هاربر بيكهام، التي وجدت نفسها وسط عاصفة لم تكن طرفاً فيها منذ زفاف شقيقها الذي وُصف بـ "الابن الضال"

نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI
11:08

نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI

فاجأت النجمة التركية ياسمين كاي ألين الجمهور بإعلان زواجها من حبيبها إردال كايا، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك في حفل زفاف أقيم بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

11:08

نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI

فاجأت النجمة التركية ياسمين كاي ألين الجمهور بإعلان زواجها من حبيبها إردال كايا، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، وذلك في حفل زفاف أقيم بمدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد
10:51

شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد

حصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حكم قضائي جديد في قضية سبّ وقذف مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

10:51

شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد

حصلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على حكم قضائي جديد في قضية سبّ وقذف مدير حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اخترنا لك
هاربر بيكهام تتصدر المشهد في أزمة "بروكلين" ووالديه
12:06
نجمة تركية تتزوج من عميل سابق بالـFBI
11:08
شيرين عبد الوهاب تحصل على حكم قضائي جديد
10:51
النجمة العالمية كريستين ستيوارت تفكر بمغادرة اميركا لهذا السبب
10:43

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026