الفنانة شمس الكويتية تطلب الدعاء بالشفاء وتثير قلق جمهورها

أثارت الفنانة موجة قلق بين متابعيها، بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أرفقتها بعبارة مقتضبة قالت فيها: «حبايب قلبي ادعولي بالشفاء».

كلمات قليلة كانت كفيلة بإشعال التفاعل خلال دقائق، خصوصاً أن جمهور شمس اعتاد حضورها القوي وجرأتها الدائمة، لا مشاركات توحي بالضعف أو الوعكة الصحية.



ومع انتشار المنشور، انهالت التعليقات والتساؤلات من المتابعين الذين عبّروا عن خوفهم وقلقهم على حالتها الصحية، متسائلين عمّا تمرّ به، وسط سيل من أدعية الشفاء ورسائل الدعم، في عكس حجم المحبة التي تحظى بها.

وزاد الغموض منسوب القلق، إذ لم تكشف شمس عن طبيعة وضعها الصحي، ما فتح الباب أمام تكهنات بين من رجّح أن تكون مجرد إرهاق، ومن خشي أن تكون الوعكة أكثر جدية.